Antena 1, bombă în televiziune: au renunţat la ea!

Antena 1 a decis să scoată din grilă emisiunea "Totul pentru dragoste - la bine și la greu", prezentată de Mirela Vaida, din cauza audienţelor modeste.

De săptămâna viitoare, emisiunea matrimonială va fi înlocuită cu filme.

"Asa este! Proiectul “Totul pentru dragoste” (in varianta modificata) se termina vineri. Televiziunea inseamna experiente, riscuri, cautari, incercari si, de cele mai multe ori, reusite!! Am avut experienta de a prezenta emisiuni diverse, de la Revelioanele “La Hanu’ Mirelei”, reality-show-ul “Mireasa pentru fiul meu” pana la emisiuni grele ca si continut afectiv si de ancheta sociala, precum “Acces Direct”!

Cu toate am fost, de cele mai multe ori, lideri de piata! Insa am si experienta esecului! Asta nu ma face mai slaba! Dimpotriva! Am trecut prin toate starile si prin foarte multe formate si am inteles ce mi se potriveste si ce nu ma reprezinta! Experienta si satisfactiile mele in televiziune sunt ale mele si nu mi le poate lua nimeni!! Va multumesc ca mi-ati fost alaturi neconditionat! Ne vom vedea anul viitor, sper, cu formate mult mai performante si mai potrivite mie! Pana atunci va voi tine la curent cu tot ce e frumos si palpitant in viata mea, pe blogul personal www.mirelavaida.ro. Va multumesc, inca o data, pentru ca mi-ati daruit cele mai frumoase satisfactii profesionale din ultimii ani!", a confirmat Mirela Vaida ştirea de pe paginademedia.ro.