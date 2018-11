13 parlamentari au reclamat clipul "Copiii Referendumului" la Investigaţii Criminale

Directorul firmei de advertising care a realizat controversatul videoclip "Copiii Referendumului" a publicat, pe pagina sa de fcebook, o adresă în care e anunţat să se prezinte la Direcţia de Investigaţii Criminale. Motivul este că un grup de 13 parlamentari a depus o sesizare împotriva celor care au realizat videclipul anti-referendum.

Directorul agenţiei de publicitate Papaya Advertising, Robert Tiderle, a postat adresa primită de la poliţie, cu un comentariu "13 penali din parlament vs o agentie de publicitate. Pana marti o sa numar minutele ".



"Ca urmare a sesizării înregistrate sub nr....în evidenţele Direcţiei de Investigaţii Criminale din cxadrul IGPR ce are ca obiect memoriul adrsat de un GRUP DE 13 PARLAMENTARI cu privire la videolicpul intitulat "Copiii referendumului" realizat de SC Papaya Advertising SRL vă invităm să vă prezentaţi în data de 06.11.2018, ora 8:30 la sediul Direcţiei, situat pe bld Ştefan cel Mare 13-15, cam.44X, în vederea clarificării tuturor aspectelor referitoare la obiectul sesizării (acesta v-a fost adus la cunoştinţă cu ocazia convorbirii telefonice purtate la această dată). Totodată, vă solicităm să aveţi asupra dumnevoastră actul de identitate şi înscrisuri pe care le consideraţi relevante în clarificarea obiectului sesizării." se spune în documentul primit din partea Direcţiei Criminale.

Această direcţie, potrivit informaţilor de pe propria pagină de internet, combate şi investighează infracţiuni îndreptate împotriva persoanei, patrimoniului, autorităţii etc., precum şi a celor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, exceptând cazurile date în competenţa altor structuri.

Spotul "Copiii Referendumului" este o satiră distopică la adresa discursului intolerant, cu nuanţe totalitare, al unora dintre susţinătoriil "familiei tradiţionale". Clipul i-a ironizat şi pe liderii coaliţiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu. Spotul a fost difuzat, în special în mediul online, în săptămâna de dinaintea referendumului pentru redefinirea familiei, care a avut loc pe 6 şi 7 octombrie.

În iulie, agenţia a pierdut contractul cu CEC Bank (instituţie bancară al cărei acţionar este statul) după ce a anunţat că le dă liber angajaţilor pentru a putea patcipa la mitingul dissporei din 10 august.