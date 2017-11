ZACUSCĂ DE GHEBE. Cea mai bună reţetă de ZACUSCĂ! Va ieşi delicioasă!

ZACUSCA DE GHEBE. Ingrediente:

3 kg de ghebe

1 kg de ceapa

3 kg de ardei capia sau gogosari copti

1 L de suc de rosii sau 400-500g de bulion

piper boabe

sare

foi de dafin

600-700 ml ulei

ZACUSCA DE GHEBE. Mod de preparare:

Se ideparteaza partea inferioara a cuibului de ghebe. Se spala in foarte multe ape pana se indeparteaza nisipul, frunzele, pamantul de pe ghebe. Dupa ce au fost bine alese si spalate se vor pune ghebele la fiert in apa cu sare. In timpul fierberii se va indeparta spuma pe care o vor forma. Dupa fierbere , ghebele se spala sub jet de apa intr-o sita apoi se lasa la scurs.

Se curata ceapa, se toaca sau se da pe razatoare si se pune in uleiul incins pentru o calire usoara.Cand incepe sa devina sticloasa se adauga apa fierbinte si se lasa sa fiarba amestecand din cand in cand si avand grija sa nu se arda. Dupa ce ceapa este fiarta bine se adauga ardeiul copt taiat fasii sau dat prin masina de tocat.

Se amesteca bine cu ceapa, iar dupa 1-2 minute se adauga putina apa fierbinte si se lasa la fiert pana scade si incepe sa iasa uleiul la supafata. Se potriveste de sare. Intre timp ghebele scurse bine se dau prin masina de tocat. Se adauga peste ardei si ceapa amestecand bine si aproape continuu. Se adauga sucul de rosii, piperul si foile de dafin.

Se continua fierberea amestecand mereu pentru evitarea prinderii de fundul cratitei. Zacusca este gata atunci cand uleiul iese la suprafata. Se pune in borcane cu capac, fierbinte si se acopera bine in paturi pana se racesc. Cine doreste poate sa introduca borcanele cu zacusca la cuptor pana isi formeaza o crusta deasupra.

Sursa: gustos.ro