UPDATE: Atac armat în SUA. Cinci morți, mai mulți răniți, un suspect reținut

Un schimb de focuri s-a soldat cu mai mulţi morţi la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, în apropiere de Washington, au informat joi media americane.

UPDATE 23.45: Conferință de presă a poliției: cinci oameni au murit în urma atacului, iar multe alte persoane sunt rănite. Suspectul este interogat de poliție. Potrivit presei, atacatorul a folosit o pușcă, ceea ce ridică semne de întrebare legate de securitatea clădirii.

UPDATE 23:30 Bilanțul morților a ajuns la 4, iar alți 20 de oameni ar fi răniți, relatează CBS. Potrivit poliției locale, suspectul reținut este un bărbat alb, trecut de 20 de ani, care refuză să-și decline identitatea și nu are niciun act de identitate. Cel mai probabil este vorba de singura persoană responsabilă de tragedie, care nu este, deocamdată, considerată un atac terorist. Un reporter al publicației unde a avut loc atacul sângeros a relatat, pe twitter, momentele de groază prin care a trecut. Atacatorul a tras cu arma intr-un perete despărțitor de sticlă spre redacție, iar apoi a început să tragă la întâmplare.



UPDATE 23.00. Sunt cel puțin 4 persoane decedate în urma schimbului de focuri, iar un suspect a fost reținut, transmite CBS News. Alti 20 de oameni au fost răniți.

"'Please help us.' A chilling message from someone who says that they were inside that building," @adrianasdiaz says of intern who posted about shooting at Capital Gazette newspaper. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/T6r7zsba8A