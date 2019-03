Tudor Chirilă, mesaj surprinzător: Nu e OK ce-am făcut!

Tudor Chirilă a revenit, pe reţelele de socializare, cu un mesaj surprinzător, legat de incidentul în care a fost implicat şi a ajuns să pălmuiască un om. "Nu e ok că l-am pălmuit pe individul ăla azi", a scris artistul.

"Violența nu are scuză și nu poate fi vazută ca soluție în nicio situație. Nici cea fizică, dar nici cea verbală. Am scris textul de mai devreme pentru că era important să existe o declarație publică, asumată, vis-a-vis de ce s-a întâmplat, nu doar speculațiile inflamate din mass-media. Dar nu mă mândresc cu faptul că mi-am pierdut controlul, dimpotrivă. Chiar daca m-a provocat (intenționat sau nu), mi-ar fi plăcut să am capacitatea să-l ignor. Aș vrea totuși să remarc că la fel de regretabilă ca gestul meu este folosirea acestui incident ca retorică împotriva atitudinii mele civice." este mesajul postat, miercuri seară, de Tudor Chirilă.

Mesajul artistului vine după ce, de-a lungul zilei de miercuri, presa a relatat în diverse chipuri şi acordând diverse semnificaţii incidentului care a avut loc între el şi un alt bărbat, care i-a reproşat poziţia publică anti-PSD şi antiguvernamentală.