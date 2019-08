Tonel Pop: "Soţia lui Dincă, în casă cu Luiza. S-a spulberat bruma de încredere în anchetatori"

Cum își domina Gheorghe Dincă "locotenenții". Piste șocante în anchetă

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a mers şi el, joi, la DIICOT, acolo unde sunt anchetaţi apropiaţii lui Gheorghe Dincă.

Tonel Pop spune că are motive să creadă că soţia inculpatului de 66 de ani din Caracal s-a aflat în aceeaşi casă cu Luiza, în perioada în care fata de 18 ani era sechestrată acolo. Apărătorul familiei Luizei acuză că anchetatorii s-au grăbit să-i audieze pe soţia şi pe copiii lui Dincă , fără să-l anunţe şi pe el de acest lucru.

"Trebuie să vă spun ca am sosit aici aflând pe surse ca familia inculpatului Dincă este audiata la DIICOT. Nu m-a anuntat nimeni, iar daca pana acum aveam o bruma de incredere in anchetatori, in momentul ăsta s-a spulberat. Am dreptul să particip la orice act de urmarire penala. Cu toate ca am venti aici si m am prezentat, au zis "nu domnule, nu avem activitati in acest moment". S-a evitat cat s-a putut, să nu fiu de faţă la audierea acestor persoane.

Am cerut sa vedem cat timp a locuit aceasta doamna acolo (soţia lui Dincă), pentru că se suprapune perioada, am aceasta prezumţie, e posibil să fi fost acolo când era şi Luiza. În momentul in care i-ar audia in calitate de făptuitori, atunci nu pot să se prevaleze de faptul că suntem rude... nu pot sa spun... E o chestie de notorietate publică faptul că soţia lui Dincă a fost acolo", a spus Tonel Pop, care a adăugat că se simte urmărit, supravegheat şi interceptat.