STS a trimis poliţia la 3 adrese greşite, în cazul fetelor dispărute în casa taximetristului

Informatii de ultima ora legate de cazul fetelor disparute la Caracal. Ies la iveala detalii revoltatoare cu privire la interventia autoritatilor.

Potrivit surselor, una dintre fete a reusit sa sune la 112 in timp ce era in casa sechestratorului. A dat detalii despre locul unde se afla dar, din pacate, nu a putut fi localizată și salvată. STS, la fel ca in cazul avionului prabusit in Apuseni, nu a putut să o localizeze. A dat politiștilor o rază mult prea mare și trei adrese complet greșite. Ba mai mult, acum STS refuză să spună când a fost dat apelul la 112.

În cele din urma, anchetatorii au ajuns la casa suspectului din Caracal, pentru ca fata avea un telefon performant, pe care era activata localizarea prin GPS. Polițiști și criminaliști trimiși inclusiv de la București sunt acum la casa suspectului. Un bărbat de 65 de ani suspectat că ar fi vinovat de dispariția fetelor.

Adolescentele au fost văzute ultima dată în timp ce erau luate la ocazie. Minorele se întorceau de la Caracal către localităţile de domiciliu atunci când s-au urcat în maşini, la ocazie, şi nu au mai fost văzute vreodată. Bâlbaielile autorităților nu se opresc aici. Politia vorbește de două victime, cele doua adolescente dispărute, în timp ce parchetul Tribunalul Olt - despre una singura, rspectiv minora disparuta acum doua zile.

