Incidentul a avut loc în timpul vacanței de iarnă, când stațiunea de ski Kartalkaya era foarte aglomerată, iar ancheta a scos la iveală multiple nereguli în materie de securitate.

Cine a fost condamnat

Printre cei care vor sta pe viață după gratii se numără proprietarul hotelului, directorul și membrii consiliului de administrație. Ancheta a arătat că au existat numeroase abateri de la normele de securitate, incluzând un adjunct al primarului și șeful pompierilor locali, care au primit, de asemenea, pedepse similare. Tribunalul urmează să detalieze pe larg pedepsele individuale.

Deficiențe majore în hotel

Procesul a relevat că alarma de incendiu din hotel nu funcționa în noaptea tragediei, iar instalațiile de gaz nu respectau standardele obligatorii. Halit Ergul, proprietarul Grand Kartal, condamnat pe viață, a încercat să se apere spunând: „Aveam inspecţii regulate", atribuind responsabilitatea unui furnizor de gaz. De asemenea, a subliniat: „Nu autorizam nici măcar focurile de artificii în faţa hotelului în timpul nunţilor pentru a împiedica să moară păsări".

Proces tensionat și emoțional

În total, 32 de persoane au fost judecate, dintre care 20 se aflau în detenție provizorie. Pentru a putea desfășura audierile, autoritățile au folosit o sală de sport reconvertită temporar. Aparținătorii victimelor au afișat fotografiile celor decedați în fața instanței.

Printre supraviețuitori, Hilmi Altin, care și-a pierdut soțul și fiica de nouă ani, a spus: „Mă duc la cimitir în fiecare dimineaţă. Niciun psiholog nu poate vindeca o asemenea durere". Familia sa și alte familii întregi au fost printre victimele care au aprins indignarea și emoția publică.

Impactul tragediei asupra comunității

Incendiul a rănit 137 de persoane și a transformat fațada hotelului într-un memento dureros, vizibil pe primele pagini ale presei internaționale. Prezența numeroaselor victime minore a intensificat furia și durerea comunității, iar acuzațiile de neglijență au alimentat controversele privind securitatea turistică în Turcia.

Anchetă și urmări judiciare

Procesul a fost marcat de un volum mare de probe și declarații, iar condamnările reprezintă o măsură extremă luată în urma unui audit amănunțit asupra neregulilor constatate. Pedepsele cu închisoare pe viață reflectă responsabilitatea directă a celor care au gestionat hotelul și autoritățile locale implicate în prevenirea și gestionarea incendiilor.

