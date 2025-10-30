Potrivit reprezentanților instituției, proprietarul gospodăriei a observat că iese fum din mijlocul depozitului de furaje și a sunat la 112.

”La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale cu apă și spumă, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bălușeni. Aceștia au constatat că ardea depozitul de furaje și au acționat rapid, astfel încât flăcările să nu se extindă la construcțiile din gospodărie”, au precizat oficialii ISU.

Intervenția pompierilor militari a fost una extrem de dificilă și a durat mai bine de trei ore. Cauza incendiului este autoaprinderea furajelor, ca urmare a faptului că nu au fost uscate suficient.