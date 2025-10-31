Bucureștenii s-au adunat în Piața Universității pentru a comemora memoria celor 65 de victime ale incendiului devastator din clubul Colectiv. Deși au trecut zece ani de la tragedie, România încă nu are spitale sigure, au acuzat mulți dintre ei, în condițiile în care mulți răniți de la Colectiv și-au găsit sfârșitul din cauza bacteriilor și a lipsei dotărilor din spitale.



După ce au aprins lumânări, aceștia s-au îndreptat în marș spre Sectorul 4, acolo unde a avut loc tragedia de amploare.



În județul Constanța, oamenii au aprins lumânări cu numele clubului groazei din Capitală și au ascultat muzică în memoria victimelor.









Și în Cluj oamenii s-au adunat în centrul orașului cu flori și lumânări.







Oamenii s-au revoltat și la Iași față de indiferența autorităților la 10 ani de la tragedie.



În fața clădirii unde s-a aflat clubul Colectiv, preoții au ținut o slujbă specială în memoria victimelor.



Pe 30 octombrie 2015, un incendiu violent a izbucnit în clubul Colectiv din cauza artificiilor care au aprins tavanul. 65 de oameni au murit și alți 170 au fost grav răniți. Atunci, mai multe nereguli au ieșit la iveală. Clubul nu avea autorizațiile necesare iar în spitale colcăiau bacteriile.