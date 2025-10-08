Deși a recunoscut că riscurile sunt ridicate, șefa FMI s-a arătat moderat optimistă în privința rezilienței economiei mondiale. „Putem fi puțin mai încrezători în privința perspectivelor economice, deoarece economia globală s-a dovedit surprinzător de flexibilă”.

Georgieva a mai precizat că o eventuală escaladare a conflictelor din Orientul Mijlociu ar putea agrava instabilitatea economică, afectând redresarea fragilă a multor state și a îndemnat guvernele să adopte politici prudente, dar active, pentru a proteja cetățenii și a menține echilibrul financiar.

Comentariile sale vin în contextul în care prețul aurului a atins pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie, înaintea reuniunilor anuale FMI și Băncii Mondiale de săptămâna viitoare la Washington, la care tarifele comerciale impuse de administrația Trump vor fi un subiect central în discuțiile liderilor financiari și ale băncilor centrale globale.

Economia mondială este estimată să crească cu 3% în 2025, iar Georgieva subliniază că acest nivel a fost susținut de politici economice decise, adaptarea sectorului privat și faptul că tarifele s-au dovedit mai puțin severe decât se anticipa inițial.