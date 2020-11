DOLIU în politica internațională: Premierul din Bahrain, aflat în funcție din 1971, a decedat la 84 de ani

Conform AGERPRES, Sheikh Khalifa ben Salman al Khalifa, unchiul actualului rege al Bahrainului, Hamad, deţinea recordul de longevitate între premierii în exerciţiu ai lumii. În ţară a fost decretată o săptămână de doliu naţional, a precizat palatul regal pe Twitter. Înaltul responsabil bahrainez era internat la spitalul Mayo Clinic din statul american Minnesota, a transmis agenţia publică de presă din regat, BNA. Înmormântarea urmează să aibă loc după aducerea corpului în ţară şi nu vor putea lua parte decât un număr limitat de rude.

