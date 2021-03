„Am fost în fața blocului, am intrat în scara blocului, iar ceea ce nu au știu anchetatorii a fost să audieze o fată a străzii, care dormea în scara blocului. Pentru că ea ar fi putut desluși ancheta. De asemenea, ușa spartă de către mascați a fost schimbată, iar peste tot pe pardoseala imobilului erau urme de sânge. Am fost acasă la oamenii ăștia, am discutat cu soțuia și fratele tânărului ucis. Sunt oameni care vorbeau foarte frumos despre orașul Onești, dar cu o mare amărăciune despre interesul local, despre de cum au intervenit autoritățile și cum încercau să șteargă urmele”, acuză avocatul.

Combinatul Chimcomplex ar putea fi tras la răspundere în dosarul Onești

Adrian Cuculis spune că cei de la Chimcomplex pot fi trași la răspundere în dosarul crimei de la Onești, pentru că cei doi muncitori nu aveau voie, conform contractului de muncă, să lucreze în afara combinatului.

„Am fișa postului, contractele pe care oamenii le-au semnat la firmă, iar acolo scrie clar că activitatea ambilor angajați se va desfășura strict în combinat. Angajatorul, până nu terminaă ITM, ancheta, are o răspundere civilă în acest dosar. O să formulăm o cerere opentru preluarea dosarului de către Parchetul General. În ultimii 31 de ani nu cred să fi fost rezolvat ca lumea vreun un dosar de răpire. Să te răzbuni după 10 ani de zile, asta înseamnă că ai probleme, iar autoritățile nu ar fi trebuit să îl elibereze. Este ciudat că statul român dă drumul pe străzi unor asemenea presoane”, subliniază avocatul.

Gloanțele polițiștilor ar fi urgentaat decesul muncitorilor

Adrian Cuculis atrage atenția și asupra faptului că polițiștii erau la 300 de metri de zona de conflict și că gloanțele trase de polițiști s-ar putea să fi urgentat decesul celor doi muncitori. „Prima lumină o vor face documentele de medicină legală, ca să vedem dacă nu cumva gloanțele să fi grăbit decesul. Nu credeam că un negociator nu este politist. Oricum, a procedat greșit, pentru că nu trebuie să inflamezi agresorul, ci să faci tot posibilul să îl calmezi, să-l mulțumești”, susține avocatul.

El mai acuză și faptul că Moroșanu ar fi avut complici care l-ar fi informat că muncitorii sunt acolo, dar și că este cel puțin ciudat cum de acesta încă avea cheia de la imobil.