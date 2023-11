Mănăstirea Florești a fost amendată cu 40.000 de lei pentru nerespectarea normelor sanitar veterinare, a declarat o sursă din cadrul Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui citată de Libertatea. De asemenea, a fost pus sechestru pe aproximativ 100 de kilograme de pește Pangasius găsit în bucătăria mănăstirii.

De asemenea, de la spitalul de Psihiatrie Murgeni au fost ridicate 1.000 de conserve de pește. Toate probele prelevate atât de la mânăstire, cât și de la spital au fost trimise la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Pacienții internați în Spitalul de Psihiatrie Murgeni au primit, marți, mâncare de pomană de la Mănăstirea Florești, din județul Vaslui. Bolnavii au mâncat la prânz pește pangasius de la mănăstire, iar spitalul le-a dat la masa de seară conserve din pește.

„În cursul zilei urmează a se da alerta în toată țara pentru retragerea respectivelor loturi”, precizează sursa din cadrul DSVSA Vaslui. Alerta alimentara vizează atât loturile de conserve, cât și a peștelui de la mănăstire, care a fost cumpărat de la un depozit din Bârlad.

„Mănăstirea a fost sancționată pentru că nu e permis să comercializezi fără autorizație sanitar veterinară, mai ales către un spital. S-a sechestrat peștele, se analizează probele de alimente - pește, borș, conserve de pește și icre. De astă noapte președintele ANSVS a dispus celula de criză, suntem în alertă. Depozitele de unde au fost luate aceste conserve sunt verificate”, a explicat Mihai Pintea medic DSVSA Vaslui.

Părintele Iezechel, starețul Mănăstirii Florești, a spus că meniul servit pacienților a fost consumat și de membrii mănăstirii, fără ca aceștia să prezinte semne de boală.

Mai mult, la cină, pacienții au primit din nou preparate din pește, mai precis conserve achiziționate de administrația spitalului.

„M-a sunat directorul spitalului, domnul Carp, și mi-a spus de nenorocirea care s-a întâmplat! Eu i-am spus că nu cred că e de la noi, fiindcă mâncarea pe care am dus-o ieri acolo, am mâncat-o și noi astăzi la mânăstire și nu avem nimic. De obicei, noi facem astfel de acte de caritate, iar cum astăzi a fost Intrarea în biserică a Maicii Domnului, le-am dus de pomană masă de pește: ciorbă de perișoare din pește și pangasius prăjit. Am ales acest pește special ca să nu aibă oase, știind că masa este pentru suferinzi cu probleme psihice. Încă o dată repet, că nenorocirea de acolo nu are nici o legătură cu masa gătită la noi la bucătărie”, a precizat starețul mânăstirii pentru Vremea nouă.