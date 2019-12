Ciolacu a fost la petrecerea lui Bădălau, chiar dacă știe că nu-i face bine la imagine!

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminică la Antena 3 că a fost la petrecerea organizată de Niculae Bădălău, sancționat pentru afirmația despre Diaspora, pentru că s-ar fi interpretat în PSD Giurgiu că are ceva personal cu șeful organizației.

Ciolacu a admis că gestul poate să-i afecteze imaginea pentru că s-a asociat cu Bădălău, dar că-și asumă acest lucru și că a făcut un lucru normal.

„Eu imi asum si bunele si relele. Incerc sa gandesc normal si sa traiesc intr-o tara normala. Declaratiile dlui Badalau au fost grave si decizia CEX a fost serioasa. Dl Badalau de 20 de ani face parte din conducerea centrala, e pentru prima oara indepartat. Am fost invitat de dl Badalau, era o intalnire cu primarii din judet si mi s-a parut normal sa merg, pentru ca eu trebuia sa arat organizatiei ca nu a fost o decizie personala. Dl Badalau nu m-a sustinut pe mine intotdeauna, nu trebuia sa intre organizatia in niste discutii ca eu am ceva personal cu dl Badalau. E posibil ca eu sa am niste costuri asupra imaginii mele. Nu-mi este rusine ca am fost la dl Badalau. Imi asum aceasta pierdere de imagine. Din partea mea a fost un lucru normal sa-l fac”, a declarat Ciolacu.