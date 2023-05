Theodor Andrei, de 18 ani, care a reprezentat România la Eurovision nu a reușit să se califice pentru finală cu piesa "D.G.T. (Off and On)".

Scandalul a început în online, pe platforma Instagram, unde reprezentantul României a redistribuit o postare a unui alt utilizator, care taxa mai mulți concurenți de la competiția din acest an. Câștigătoarea Loreen a fost primă țintă a atacurilor.

Internautul acuza faptul că aceasta ar fi câștigat pentru că s-a votat strategic.

Valul de critici a continuat. Utilizatorul în cauză susținea că prezența Ucrainei a avut mai mult legătură cu războiul din țară, iar jigniri dure au curs și la adresa cântăreței din Polonia.

La final, prezența lui Theodor Andrei la concurs este lăudată de utilizator. Fanii concursului nu au ezitat și au reacționat imediat după ce au văzut postarea pe pagina acestuia.

La scurt timp după, băiatul de 18 ani a șters tot și a revenit cu un mesaj în limba engleză. Tânărul și-a cerut scuze că a redistribuit postarea care conținea mesaje nepoliticoase la adresa altor țări și concurenți și a recunoscut că nu a citit toată postarea înainte.

„Am redistribuit un story care conținea mesaje nepoliticoase la adresa altor țări și concurenți și îmi pare foarte, foarte rău. Nu citesc toate postările înainte de a le redistribui, sunt mii și eu încerc să le răspund tuturor, ca să nu dezamăgesc pe nimeni. Mulțumesc pentru tot, mi-a plăcut să petrec timp cu fiecare dintre concurenți. Răspândiți dragostea. Mulțumesc și vă cer scuze”, a transmis Theodor Andrei.

Theodor Andrei nu a trecut de semifinale, joi, 11 mai, la Liverpool. România s-a clasat pe ultimul loc, alături de San Marino, cu zero puncte, fiind cel mai slab rezultat din istoria participării țării noastre la acest concurs muzical.