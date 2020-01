Fiica lui Gheorghe Dumitru, copleșită de durere, a declarat că dorește să organizeze un spectacol în memoria tatălui ei – decedat fulgerător, la vârsta de doar 52 de ani -, pentru ca acesta să fie ”mândru de acolo, de sus”.

„O să îl facem mandru de noi . As vrea sa-i fac spectacol, sa-i cant toate piesele lui va fi foarte mandru de acolo de sus, nu mai am cuvinte”, a declarat fiica artistului la un post de televiune.