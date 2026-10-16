ANPC a dat amenzi de peste 4,6 milioane de lei într-o singură săptămână. Ce nereguli au descoperit inspectorii

Amenzi de peste 4,6 milioane de lei au fost aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), în urma unor controale desfășurate la nivel național în perioada 12-16 octombrie. Inspectorii au verificat peste 1.800 de operatori economici și au descoperit numeroase nereguli, de la detergenți expirați și alimente mucegăite până la produse congelate cu gheață acumulată în ambalaj și carne păstrată în condiții necorespunzătoare.
Peste 1.800 de operatori economici, verificați de ANPC
Acțiunile de control au vizat atât comercializarea produselor alimentare și nealimentare, cât și activitățile desfășurate în sectorul alimentației publice.
Potrivit datelor comunicate de ANPC, în intervalul 12-16 octombrie, comisarii au verificat peste 1.800 de operatori economici din întreaga țară.
În urma neregulilor constatate, autoritățile au aplicat 1.046 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,6 milioane de lei. Totodată, au fost emise 756 de avertismente.
Valoarea produselor verificate a depășit 5,1 milioane de lei. În plus, pentru opt operatori economici, prestarea serviciilor a fost oprită până la remedierea deficiențelor identificate.
Detergenți expirați și informații incomplete pe etichete
Printre problemele descoperite de inspectori s-au numărat detergenții cu termenul de valabilitate depășit și produsele pentru care informațiile destinate consumatorilor erau incomplete sau greu de citit.
În unele cazuri, lipseau traducerile în limba română ale instrucțiunilor privind utilizarea corectă și în siguranță a detergenților. Alte produse aveau informații incomplete sau ilizibile pe etichete.
Comisarii ANPC au identificat și produse de tip tester pentru care nu era indicată data deschiderii, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea celui înregistrat pe bonul fiscal.
Aceste nereguli pot afecta informarea corectă a cumpărătorilor și capacitatea acestora de a lua decizii în cunoștință de cauză.
Alimente expirate, produse mucegăite și congelate cu gheață în ambalaj
O altă categorie importantă de deficiențe a vizat produsele alimentare comercializate în magazine.
Inspectorii au găsit alimente pentru care data-limită de consum fusese depășită, dar și produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu urme de lovire, strivire sau depuneri de mucegai.
De asemenea, au fost identificate produse congelate în ale căror ambalaje se acumulase gheață, precum și situații în care carnea și sosurile nu erau depozitate în condițiile sau la temperaturile corespunzătoare.
Potrivit ANPC, au fost constatate și cazuri în care produsele alimentare nu aveau elementele necesare de identificare și caracterizare, informații importante pentru o prezentare corectă și completă a acestora.
Ulei degradat și echipamente de lucru cu rugină
Verificările au scos la iveală nereguli și în unitățile din domeniul alimentației publice.
Printre acestea s-au numărat folosirea uleiului alimentar cu un grad avansat de degradare termică și utilizarea unor echipamente sau ustensile foarte uzate, pe care inspectorii au observat depuneri de rugină, resturi alimentare și arsuri consistente.
Astfel de deficiențe au fost incluse în constatările comisarilor în cadrul controalelor privind condițiile de desfășurare a activităților și respectarea cerințelor aplicabile.
Plante ofilite și butelii corodate, printre problemele constatate
Lista neregulilor a inclus și comercializarea unor plante aflate într-un stadiu avansat de ofilire, precum și prezența unor butelii cu un grad ridicat de coroziune.
Aceste situații au fost consemnate alături de celelalte abateri descoperite în timpul verificărilor efectuate la nivel național.
Prin acțiunile desfășurate în perioada 12-16 octombrie, ANPC a urmărit identificarea neregulilor din comerț și din alimentația publică, precum și aplicarea măsurilor prevăzute de lege.