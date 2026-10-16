ANPC a dat amenzi de peste 4,6 milioane de lei într-o singură săptămână. Ce nereguli au descoperit inspectorii

Publicat 16 oct. 2026, 17:10 Actualizat 16 oct. 2026, 17:11

Amenzi de peste 4,6 milioane de lei au fost aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), în urma unor controale desfășurate la nivel național în perioada 12-16 octombrie. Inspectorii au verificat peste 1.800 de operatori economici și au descoperit numeroase nereguli, de la detergenți expirați și alimente mucegăite până la produse congelate cu gheață acumulată în ambalaj și carne păstrată în condiții necorespunzătoare.

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