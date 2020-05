Tratament COVID-19. REMDESIVIR, autorizat, OFICIAL, în Statele Unite pentru tratamentul infecției de coronavirus

Agenția americană pentru alimente și medicamente (FDA) a emis o autorizație de urgență invocând că beneficiile medicamentului antiviral depășesc riscurile la care poate fi suspus pacientul, informează CNN.

Remdesivir, produs de compania farmaceutică Gilead Sciences, s-a dovedit a fi eficient în recuperarea mai rapidă a pacienţilor care au coronavirus.

Acest medicament antiviral a fost folosit în trecut contra Ebola. Remdesivir se adminstrează doar în cazul adulților, nu și al copiilor. La mijlocul lunii martie, Bruce Aylward, director general adjunct la OMS, confirma informația potrivit căreia acest medicament revoluționar ar putea trata simptomele de coronavirus.

Și în Europa, medicamentul va fi evaluat pentru folosirea în tratamentul COVID-19. Agenția Europeană pentru Medicamente a început procesul de evaluare a Remdesivir.

La începutul săptămânii, un studiu finanțat de guvernul federal a arătat că pacienții tratați cu Remdesivir s-au recuperat mai repede decât pacienții care nu au luat medicamentul antiviral. Potrivit rezultatelor studiului, s-au vindecat cu 31% mai repede decât cei care au primit tratament placebo. Recuperarea este redusă de la 15 la 11 zile, potrivit studiului. Același efect pe care il are Tamiflu asupra gripei. Tamiflu nu vindecă imediat pacientii, insa reduce perioada în care acestia sunt bolnavi.

Donald Trump a făcut vineri anunţul autorizării Remdesivirului de la Casa Albă, alături de directorul companiei Gilead Sciences, Daniel O’Day, şi de Stephen Hahn, comisarul FDA.

Gilead CEO: Approx. 1.5M Remdesivir vials will be donated to patients | Fox Business Video https://t.co/L8r0wJzwji