Odată cu intrarea în vigoare a noului Regulamentul Sanitar Internaţional (International Health Regulations / IHR) actualizat, care stabileşte reguli comune pentru ţările membre pentru prevenirea şi gestionarea pandemiilor la nivel internaţional, permite OMS poate activa noul nivel de alertă în anumite situaţii critice: atunci când apare un virus care riscă să se răspândească dincolo de graniţele naţionale, când când capacitatea sistemelor de sănătate este ameninţată, când există riscul unor consecinţe sociale şi economice majore sau când este necesară o reacţie rapidă şi coordonată la nivel internaţional, potrivit news.ro.

Noile reguli impun, de asemenea, ca fiecare ţară să îşi dezvolte capacitatea de a detecta, monitoriza şi combate agenţii patogeni încă din stadiul incipient al unei posibile crize sanitare.

OMS a precizat că, în conformitate cu aceste norme, poate doar să emită recomandări şi ghiduri pentru gestionarea situaţiilor de criză, fără a impune măsuri obligatorii, precum instituirea stării de urgenţă, vaccinarea obligatorie sau închiderea frontierelor.

Implementarea recomandărilor rămâne la latitudinea fiecărui stat membru.

La începutul acestui an, peste 190 de state membre ale OMS au adoptat un tratat privind pandemiile, care urmăreşte o mai bună pregătire şi cooperare internaţională în cazul unor viitoare crize sanitare, inclusiv măsuri pentru asigurarea unei distribuţii echitabile a ajutoarelor şi a vaccinurilor la nivel mondial.