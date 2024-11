Dr. Emily Leeming, dietetician la King\"s College London și autor al cărții Genius Gut: The Life-Changing Science of Eating for Your Second Brain, susține că acest mit nu este complet greșit.

Cât de sănătos este să mănânci un măr pe zi

Potrivit Dr. Leeming, merele sunt o sursă excelentă de fitonutrienți esențiali pentru sistemul imunitar, inclusiv vitamina C și antioxidanți. „Vitamina C joacă un rol important în producerea de anticorpi și ajută celulele imunitare să ajungă acolo unde este nevoie de ele, în timp ce antioxidanții reduc inflamația excesivă, ceea ce poate accelera recuperarea în cazul unei boli”, explică ea.

De asemenea, merele contribuie semnificativ la menținerea sănătății intestinale, un factor crucial pentru un sistem imunitar puternic. „Aproape 70% din celulele imunitare sunt localizate în intestin, astfel că un microbiom intestinal echilibrat joacă un rol esențial în susținerea imunității”, adaugă Dr. Leeming.

Merele sunt benefice în două moduri importante pentru microbiomul intestinal. În primul rând, un măr conține aproximativ 100 de milioane de microbi care sprijină echilibrul microbiomului și ajută la descompunerea alimentelor pentru a elibera fitonutrienții. În al doilea rând, merele sunt o sursă bună de fibre (aproximativ 4 grame într-un măr mediu), care servește drept combustibil pentru bacteriile benefice din intestin, esențial pentru reglarea răspunsului imunitar.

Dietă echilibrată cu fructe și legume

Totuși, Dr. Leeming avertizează că, deși merele sunt benefice, niciun aliment nu poate preveni în totalitate îmbolnăvirea. „O dietă variată, care include o gamă largă de fructe și legume, este importantă pentru sănătatea generală, deoarece acestea furnizează o combinație de fibre, nutrienți și antioxidanți. De asemenea, alimentele precum cerealele integrale, fasolea, nucile și semințele sunt excelente pentru aportul de fibre, esențiale pentru o sănătate intestinală optimă”, spune ea.

În ceea ce privește cât de repede pot apărea beneficii în urma unor modificări alimentare, Dr. Leeming afirmă că schimbările în dieta noastră pot avea efecte pozitive asupra microbiomului intestinal în doar câteva zile. „Îngrijirea sănătății intestinale poate sprijini rapid sistemul imunitar, iar acest lucru se poate întâmpla în decurs de doar trei zile”, adaugă ea.

Astfel, în timp ce un măr pe zi poate contribui la o sănătate mai bună, este important să menținem o dietă echilibrată și diversificată pentru a sprijini în mod eficient sistemul imunitar.