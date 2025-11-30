,,Ceaușescu, se pare, a fost lovit de un blestem și a sfârșit asasinat chiar în ziua de Crăciun, la Târgoviște. Vă mai spun ceva care m-a cutremurat: faptul că, la un moment dat, Ceaușescu a dat ordin să fie dărâmat Spitalul Brâncovenesc. Acel spital era pentru săraci, iar în interiorul spitalului era o bisericuță pe al cărei frontispiciu era o placă de marmură pe care scria astfel: Cine v-a distruge acest lăcaș de cult să moară în zi de sărbătoare, omorât de semenii săi”, a declarat Marius Marinescu.

