Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Marius Marinescu, dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”Ceaușescu a fost lovit de un blestem și a sfârșit asasinat chiar în ziua de Crăciun”

Marius Marinescu face dezvăluiri în premieră în cadrul Podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS. Invitat în emisiune, acesta vorbește despre blestemul care l-a lovit pe dictatorul Nicolae Ceaușescu. 

,,Ceaușescu, se pare, a fost lovit de un blestem și a sfârșit asasinat chiar în ziua de Crăciun, la Târgoviște. Vă mai spun ceva care m-a cutremurat: faptul că, la un moment dat, Ceaușescu a dat ordin să fie dărâmat Spitalul Brâncovenesc. Acel spital era pentru săraci, iar în interiorul spitalului era o bisericuță pe al cărei  frontispiciu era o placă de marmură pe care scria astfel: Cine v-a distruge acest lăcaș de cult să moară în zi de sărbătoare, omorât de semenii săi”, a declarat Marius Marinescu. 

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net.

 