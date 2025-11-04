Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Adrian Teleșpan, dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS - VIDEO
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Adrian Teleșpan, dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”Pe mine, Dumnezeu m-a lăsat fumător. Nu recomand și nu susțin, dar pe mine așa m-a lăsat Dumnezeu. Prin urmare, pentru a urca pe orice fel de munte, pentru mine nu e chiar la îndemână, dar sunt convins că nu ăsta e motivul pentru care n-am ajuns încă la Muntele Athos.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net