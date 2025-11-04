Continuă controversele uriașe în jurul noului vicepremier al lui Ilie Bolojan. Rapoartele întocmite pentru veniturile și cheltuielile asociației pe care a condus-o Oana Gheorghiu până la numirea ei în funcția cheie în statul român nu explică transparent cu nume de firme, respectiv persoane, cum au fost direcționate donațiile primite de la oamenii de bine. Sursele Realitatea PLUS spun că zeci de milioane de euro ar fi fost direcționate către artiști care au atacat dur mișcarea suveranistă.