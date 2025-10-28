Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Adrian Teleșpan, dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”Sunt invitat zilnic al propriei mele suferințe. De când mă trezesc, suferința mă așteaptă pe un scăunel lângă pat și spune: hai vino pe la mine, că stau aici singură de când dormi. Și de-asta cred că nici nu mă lasă să dorm prea mult și prea bine, pentru că se plictisește. Am o suferință care are mare nevoie de mine, care mă caută, mă așteaptă, e foarte răbdătoare.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net