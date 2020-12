5G – SUA vs. China, bătălia nu este nici măcar strânsă

Astfel, China are mai mulți abonați decât SUA, atât în total, cât și pe cap de locuitor, are mai multe smartphone-uri 5G la vânzare și la prețuri mai mici, și nu în ultimul rând are o acoperire mai mare a rețelelor 5G.

Conform lui Handel Jones, director executiv al firmei de cercetare International Business Strategies Inc până la finalul acestui an China va avea aproximativ 690.000 de stații de bază 5G active în toată țara, comprativ cu 50.000 în SUA.

Pentru ambele țări se presupune că aplicațiile 5G părecum mașinile cu conducere autonomă, chirurgia la distanță și procese de fabricare autonomă sunt încă la ani distanță de utilizarea pe scară largă. Cu toate acestea avansul Chinei în implementarea 5G ar putea să o facă lider și în acest sens.