Tăriceanu nu a decis dacă votează Guvernul Orban II

"Nu suntem la concurs de viteza, pentru care trebuie sa luam hotararile cat mai repede. Eu cred ca trebuie luate dupa o matura chibzuinta, asa cum este normal.



In aceasta faza, ar fi trebuit sa aiba loc contacte, tatonari, discutii intre partidele din Parlament, abia dupa aceea sa urmeze consultarile de la Cotroceni.



Dar, in fine, faptul ca presedintele a anuntat deja un prim-ministru desemnat, nimic nu va impiedica (sic!) ca in perioada urmatoare sa aiba loc aceste discutii. Am vazut, cei de la PSD deja au facut o propunere de prim-ministru, Orban a anuntat, la randul lui, ca saptamana viitoare doreste sa faca consultari pentru ca eventual sa realizeze o majoritate in ideea organizarii alegerilor anticipate.



Sigur ca aceste discutii nu pot fi refuzate, sub nicio forma, ele sunt utile, pentru ca s-ar putea degaja o majoritate care sa sustina un premier si acest lucru sa il faca pe presedinte sa ignore aceasta situatie din Parlament", a declarat Calin Popescu Tariceanu, joi seara, la un post național de televiziune.



Tariceanu spune ca Parlamentul a dat niste semnale care nu au fost bine intelese si crede ca nu vor fi alegeri anticipate.



"Parlamentul este unul dintre cei doi actori, in acest dans, stiti ca la un dans este nevoie de doi parteneri, unul din parteneri este presedintele, dar trebuie tinut cont si de celalalt partener, cum vrea sa joace si celalalt partener, ce vrea sa danseze si Parlamentul.



Acum Parlamentul a dat niste semnale care nu par sa fie bine intelese. (..) Sunt foarte putin probabil anticipatele. Nu pot sa exclud nimic, dar in acest moment nu vad sa se contureze acea majoritate in favoarea organizarii anticipatelor", a precizat Tariceanu.



Liderul ALDE nu este decis in privinta votului de sustinere pentru Guvernul Orban II.



"Nu am luat decizia, pentru ca asteptam sa facem discutii intre partidele parlamentare. Ordonanta privitoare la organizarea alegerilor anticipate trebuie sa vedem, este legala sau nu este legala. Curtea Constitutionala trebuie sa se pronunte.



In cazul in care vrem sa vedem daca ordonanta este legala, eu cred ca Parlamentul ar face o greseala sa dea o decizie privind votul de incredere pentru un candidat de prim ministru. Eu cred ca Parlamentul trebuie sa se lamureasca daca aceasta ordonanta este valabila", subliniaza Tariceanu.