Ionel Dancă a afirmat că actuala conducere a PNL, în parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis, "au aruncat România în haos şi au dat peste cap vieţile tuturor românilor".



"Vreau să cer iertare zecilor de mii de familii îndurerate ale celor care au murit din cauza COVID care, mulţi sau puţini, au crezut în autorităţile statului când au spus că pandemia a fost învinsă şi nu s-au vaccinat la timp şi au ajuns la un sfârşit tragic. Cer iertare medicilor, personalului sanitar, care, din cauza aceloraşi autorităţi care au spus că pandemia a fost învinsă, astăzi continuă să fie la limita eforturilor suportabile omeneşti pentru a face faţă cazurilor de COVID din terapiile intensive. Vreau să cer iertare miilor, zecilor de mii de membri ai PNL şi simpatizanţilor PNL care au muncit în campaniile politice pentru a guverna România fără PSD, pentru a dezvolta România. Aceasta nu este România normală pe care am promis-o românilor. Vreau să cer scuze partenerilor din coaliţia de guvernare pentru că au fost încrezători că PNL, sub o conducere responsabilă, poate să garanteze o coaliţie de guvernare de dreapta pentru următorii 4 ani", a afirmat Dancă.



Deputatul Antonel Tănase este de părere că e mai bine să reprezinte liberalismul "din afara PNL".



"Dragi români, vi se pregăteşte o perioadă fantastică, o perioadă de şapte ani în care unii se visează faraoni şi alţii vor trebui să suporte consecinţele unei crize pe care nu în totalitate a generat-o guvernarea, dar criza politică a accelerat şi agravat condiţiile medicale şi economice. Având un plan atât de fantastic şi eu considerându-mă un om normal, consider că e mai bine să reprezint liberalismul din afara PNL şi să sper că la un moment dat partidul îşi va reveni", a spus Antonel Tănase.