Reacția USR-PLUS după ce Ludovic Orban a anunțat că PNL îl susține pe Nicușor Dan

”Proiectul politic al Alianței USR PLUS de a scăpa bucureștenii de conducerea falimentară a Gabrielei Firea intră în linie dreaptă. Anunțul PNL mă bucură pentru că asta arată că Alianța USR PLUS rămâne principalul proiect politic reformist al acestei țări. Mă bucur că cei de la PNL au ales să sprijine candidatul USR, pe Nicușor Dan. Îi asigur și pe cei din PNL și toate forțele care vor să se lupte cu PSD în țara asta că avem oameni. Avem echipe, avem programe pentru a ne lupta cu administrațiile PSD în toate orașele din țară nu numai în București.

Nicușor Dan și Vlad Voiculescu sunt gata să își asume lupta în toate sectoarele din București. Aș dori să văd dorința de reformă reală la toate partidele care au anunțat că ne susțin camndidații. Același PNL a anunțat săptămâna trecută că îl susține pe PSD-istul Chirica la Iași. Chiar dacă a fost ratat planul pentru alegerea primarilor în două tururi, să avem înțelepciunea să îi dăm afară din toată țara pe PSD-iști.

Alianța USR PLUS are oamenii și programele pregătite să câștigăm orașele și comunele din țară. Vlad Voiculescu va anunța poziția sa în următoarele zile după ce se va consulta cu organizația PLUS București. Până azi noi, în Alianță, eram într-un proces de desemnare a unui candidat comun, anunțul de azi schimbă un pic datele problemei. Vlad este un element important al Alianței USR PLUS. Ar putea Vlad Voiculescu să candideze la o primărie de sector? El va clarifica aceste lucruri.

Poate ar fi fost bine să fi desemnat un candidat comun mai devreme. E un lucru bun că PNL a înțeles că trebuie un candidat comun împotriva Gabrielei Firea a fost negocierea lui Nicușor Dan ca și candidat independent”, a declarat Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al Alianței USR PLUS.