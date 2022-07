„De față cu Jean Michel si Ursula von der Leyen, plus Sefcovic si premierul Cehiei, in Hemiciclul mare din Strasbourg, in Plenul Parlamentului European, acum cateva minute. Sefcovic, vicepresedintele Comisiei, tocmai a spus ca e “convins ca Romania, Croatia si Bulgaria sunt pregatite pentru aderarea la zona Schengen si ca acest lucru se va intampla mai devreme decat mai tarziu”, a scris europarlamentarul liberal pe Facebook.