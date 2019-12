Popoviciu, despăgubire de 7 milioane de lei de la Primăria Capitalei. Unde se duc banii

Judecătorii au decis ca banii să se ducă într-un cont special, deoarece imobilul se află sub sechestru asigurator în celebrul dosar "Băneasa," privind fraude cu terenurile Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV).



Decizia a fost luată la sfârșitul lunii octombrie de Curtea de Apel București, potrivit portalului instantelor, dar Băneasa Investments a contestat-o la Inalta Curte. De acesti bani mai este interesata și o societate bancară, care a finanțat firma și care a contestat măsura sechestrului asigurator.



Potrivit DNA, societatea Baneasa Investments SA este controlata indirect de Puiu Popoviciu si este parte responsabila civilmente in procesul penal solutionat definitiv cu condamnarea milionarului la 7 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie.



Puiu Popoviciu a fugit in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ doi ani. El se afla pe lista celor mai cautati romani.