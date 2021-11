Reporter: Ce ar însemna lux pentru dvs, de exemplu?

Mihai Lasca, deputat independent: Eu am o casă de 300 mp. Unde să o încadrăm? - E mare? - Măricică. Sunt case și de 800 mp. - Ar trebui impozitată? - Nu, nu ar trebui impozitată la alt tarif - De la câți metri ar trebui suprataxată? - De la 800 mp, de la 500 mp să zicem că s-ar putea modifica un pic tariful.

Reporter: Și cu mașinile cum ar trebui să fie?

Mihai Lasca: În străinătate nu se procedează astfel. Eu am o mașină cu motor de 3000 și plătesc 900 euro pe an. Mi se pare incorect. Pe când la o mașină de 2000 e undeva la 200 euro pe an.

Reporter: Așa cum ar fi vehiculate ideile pesediștilor, cum vă sună? Casă de la 120 mp în sus impozitată mai mult...

Lasca: De la 120 mp chiar nu e lux. Și un apartament are 100 mp. E aberant acest proiect de lege.

Dan Cristian Popescu, deputat PSD: Pe partea taxării imobilelor, avem o discrepanță față de Vestul Europei. Ne plac serviciile din vest, autostrăzi, dar în vest taxarea e 2% din valoarea proprietății, la noi este 02%.

Reporter: Dvs cât plătiți, de exemplu, pe câte locuințe aveți?

Popescu: Cât îmi cer de la taxe și impozite. Platesc anticipat, beneficiez și de acea subvenție.

Reporter: Aveți proprietăți și în SUA. Acolo e o taxare mult mai mare. Cât plătiți?

Popescu: 2% din valoare. În medie. De exemplu, în Franța, apartamentele sunt taxate triplu decât cele sub 100 mp. Ar trebui să fie o ecuație legată și metri pătrați de valoare, pentru că poți să ai o casă la țară care să nu valoreze foarte mult. Dvs ar trebui să plătiți această taxă de lux? Nu e vorba de taxă de lux.

Reporter: DVS v-ați încadra în categoria celor taxați pe lux?

Laurențiu Viorel Gîdei, deputat PSD: Posibil, nu sunt un om bogat, dar posibil cu veniturile de la Parlament să mă încadrez să plătesc o taxă suplimentară.

Aveti casă mai mare de 120 mp?

Gîdei: Da, da, e luată cu banca, dacă va fi supusă acestei taxe o voi plăti.

Reporter: Dar ar fi un criteriu bun, de la 120 mp?

Gîdei: Deoc nu s-a stabilit, de la cați mp, de la ce capacitate cilindrică, de la câte proprietăți, de la ce anume, cum definim luxul, iahturi, avioane... și așa mai departe.

Reporter: DVS v-ați încadra la catgoria care trebuie suprataxată?

Cătălin Manea, deputat Grupul Minorităților: Sub nicio formă, că eu locuiesc într-un apartament. Cu 3 camere, doi copii și nu am alte proprietăți sau venituri. Eu sunt un simplu cetățean al acestei țări.

Reporter: Și cineva care are mai multe locuințe ar trebui impozitat?

Manea: Da.

Reporter: De la câti mp?

Manea: Nu e important câți MP are fiecare, veniturile ar trebui principalul criteriu în baza căruia să se aplice taxa de solidaritate.