PSD a finalizat un pachet de măsuri prin care propune două lucruri esențiale pe termen scurt și mediu:

1. STOPAREA CREȘTERII PREȚURILOR LA ENERGIE ȘI GAZE;

2. SCĂDEREA IMEDIATĂ A FACTURILOR atât pentru români, cât și pentru economie.

De când introducem măsurile: imediat, de la 1 februarie (ca să se aplice la factura din ianuarie), nu în aprilie cum vrea Popescu/PNL.

Cum facem asta?

1. Pentru populație

- Plafonarea prețurilor la energie și gaze la un nivel mult mai mic decât cel existent – cu până la 46% ( aprox 42% la gaz și 45.05% la energie) (până la 1 mai 2022);

- TVA redus la 5%

- Creșterea plafoanelor de consum astfel încât să se încadreze 90 la sută din populație ( 500 de kw la energie și 400 mc la gaze)

- Compensarea facturilor se va face dintr-un Fond care este alimentat din dividentele și supraimpozitarea companiilor din energie.

Exemplu calcul factură:

Pe energie:

A. Contract nou, la un preț pe kilowatt de 1.14 lei și o cantitate de 200 de kw ai o factură de bază de 271 de lei: pe legea propusă de PSD vei plăti 140 de lei (la jumate adică), în timp ce pe legea Popescu ai 200 de lei.

B. La 350 de kilowatti – ai o factură de bază 474 de lei, pe legea PSD vei plăti 245 de lei, iar pe legea Popescu 416 lei.

Pe gaze

A. Contract nou, la un pret pe Kilowatt de 0,7 lei și o cantitate de 200 de mc ai o factură de bază de 1765 de lei, pe legea propusă de PSD vei plăti 636 de lei, iar pe legea popescu 933 de lei (avem o scădere pe varianta PSD de peste 30%).

B. La 350 de mc, ai o factură de bază de 3090 de lei, pe legea PSD vei plăti 1113 lei, iar pe legea Popescu vei plăti tot 3090 de lei (ieși din plafonul de consum). Deci aici avem o scădere de 3 ori a facturii.

2. Pentru economie

A. Pentru IMM-uri, infrastructură critică (CFR; metrou etc), instituții publice (școli, spitale, etc) se aplică o plafonare a prețurilor și TVA 5%; iar pentru cele care au deja contracte noi de 10 ori mai mari se vor restructura în termen de 60 de zile la un nivel care să nu permită o marjă comercială mai mare de 15% peste prețul pieței la termen la 31.12.2022 (așa cum este ea valabilă la data de 15 ianuarie 2022).

B. Pentru marii contribuabili se încheie contracte bilaterale în termen de 60 de zile.

În plus:

- Instituirea unei proceduri de contestare care să conducă la SUSPENDAREA PLĂȚILOR DATORATE DE CONSUMATOR până la decizia asupra contestației.

- Toate facturile greșite se stornează și se recalculează

- Se interzice debranșarea consumatorilor pe perioada stării de alertă

- Se aplică marje comerciale pe lanț pentru descurajarea speculei.