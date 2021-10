„Revenim la adevăratele probleme ale României: pandemia și energia, sperăm ca azi în Camera Deputaților să trecem legea de plafonare a prețurilor și să rezolvăm problemele românilor.

Eu am o comunicare cu premierul desemnat. Consider că sunt obligat ca și lider de partid, indiferent dacă sunt în opoziție sau nu, indiferent dacă voi vota sau nu, nu am însă înțelegeri cu PNL.

PSD trebuie să se implice în rezolvarea acestor crize, de aceea am și înaintat 10 măsuri urgente pe care ar trebui să le ia orice guvern învestit.

În interiorul partidului există o opțiune clară de a nu susține un guvern minoritar, nu este luată o hotărâre. Asta văd colegii”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri.

Întrebat cum comentează faptul că Florin Cîțu se opune intrării PSD la guvernare, Marcel Ciolacu a răspuns: „Credeți că domnul Florin Cîțu este decizional în ceea ce se întâmplă astăzi în România? Eu am altă părere...”.