„A fost o decizie pe care am luat-o împreună cu premierul. A fost informat și președintele României. A fost un semnal clar, pentru că atât eu cât și domnul premier, eu sunt președintele PSD, iar Nicolae Ciucă e la PNL. Știți foarte bine că Parlamentul reprezintă voința poporului.

Am avut o discuție pe telefon cu câteva ore înainte de a pleca. Amândoi am fost invitați, între timp, pe căile diplomatice s-a creionat această deplasare cu premierul. Semnalul pe care l-a dat România este puternic, are susținerea de 65 din parlament... Este corectă abordarea.

Dl Cîțu a avut program comun cu alți oficiali din Elveția și Bulgaria. Devenim un pic... era să zic cârcotași. Au fost două delegații: una cu cele două mari partide din România, cu premierul din partea președintelui și o delegație la nivel european formată din mai mulți președinți de parlamente”, a declarat Marcel Ciolacu.