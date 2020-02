Ludovic Orban nu exclude o ințelegere a PNL, "fie cu unii, fie cu alții", la locale

"Nu resping posibilitatea unor intelegeri locale, dar noi vom avea cercetari sociologice pe fiecare judet, pe fiecare resedinta de judet si pe marea majoritate a localitatilor. Testam potentialii candidati pe care-i avem astfel incat sa iesim in competitia electorala cu cei mai buni candidati. Daca vom constata intr-o localitate ca e potrivita o intelegere pe care sa o facem fie cu unii, fie cu altii, noi nu vom bloca o astfel de intelegere" a afirmat Ludovic Orban, duminica, la un post TV.

Acesta a spus ca obiectivul sau este ca PNL sa castige alegerile locale "la o diferenta consistenta fata de PSD".

Orban afirma ca PNL a facut sondaje in Bucuresti in ultimii doi ani si s-a constatat ca actualul edil, Gabriela Firea, "a fost intr-o scadere constanta".

"Am convingerea ca Firea nu mai are cum sa castige alegerile in Bucuresti", a afirmat premierul interimar.