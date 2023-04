Liviu Dragnea a relatat că evenimentul pe baza căruia s-a construit apoi întregul scenariu al negocierilor cu "oligarhul lui Putin" a fost unul public.

"Dl Silviu Drexler (lider al comunității evreiești din România, actualmente parlamentar în grupul minorităților naționale - N.R.) mi-a spus că sunt invitat la Congresul evreiesc european, așa cum am fost si la Congresul evreiesc american, si am dat curs invitației, in acea sală erau peste 200 de oameni, evrei din toată Europa. Nici nu am știut ce se pregătește, am fost chemat la un moment dat, mi s-a înmânat o distincție, am spus câteva cuvinte și am plecat. Atunci (în 2016 - N.R.), n-a făcut nimeni nimic, n-a zis nimeni nimic. În 2018, fără niciun fel de probă, fără niciun fel de legătură cu așa-zisul dosar Trump, a apărut povestea aceasta în dosar, pentru ca SRI și DNA să informez ambasada SUA că eu, prin Viatcheslav Moshe Kantor, am luat legătura cu Vladimir Putin și George Maior, în Statele Unite, să spună același lucru despre mine. Asta a dus la blocarea mea și a copiilor mei să mai mergem în America," a afirmat Liviu Dragnea.

În septembrie 2019, când fostul lideri politic se afla deja în spatele gratiilor, pentru condamnarea în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Departamentului de stat al Statelor Unite a anuțat că Dragnea și copiii săi nu mai pot intra pe teritoriul american deoarece „Secretarul de Stat are informații credibile că oficiali guvernamentali străini au fost implicați în fapte semnificative de corupție, (iar) acei indivizi și membrii familiei nu sunt eligibili intrării în Statele Unite”.

DRAGNEA: I-am întrebat de ce mai este prostia asta în dosar, mi-au spus că e casată

Liviu Dragnea a mai precizat că imediat ce scopul a fost atins, subiect a dispărut.

"Faptul că este o minciună și un fals o dovedește ceea ce a spus DNA, după ce și-au atins obiectivul; au clasat-o, pentru că nu avea cum să stea în picioare. (...) Nu m-am mai întâlnit niciodată cu Moshe Kantor, nici înainte, nici după acel moment."

Fostul lider-social democrat a explicat că i-a întrebat direct pe procurori "ce este cu prostia asta în dosar", iar aceștia i-ar fi răspuns să nu o ia în seamă, pentru că este casată.