Grindeanu anunță ce variante are PSD pentru noul Guvern: de la nevotarea Executivului la un guvern politic. Ce spune despre alegerile anticipate

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD ia în calcul mai multe scenarii pentru votul asupra viitorului Guvern, inclusiv refuzul de a susține Executivul, instalarea unui guvern tehnocrat sau formarea unei majorități politice transparente. Liderul social-democrat a precizat că decizia va fi luată în urma consultărilor din partid și a avertizat că România are nevoie urgentă de un Guvern funcțional, în contextul problemelor economice și al riscurilor generate de prelungirea crizei politice.
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD ia în calcul mai multe scenarii pentru votul asupra viitorului Guvern, inclusiv refuzul de a susține Executivul, instalarea unui guvern tehnocrat sau formarea unei majorități politice transparente. Liderul social-democrat a precizat că decizia va fi luată în urma consultărilor din partid și a avertizat că România are nevoie urgentă de un Guvern funcțional, în contextul problemelor economice și al riscurilor generate de prelungirea crizei politice.
PSD ia în calcul să nu voteze noul Guvern
„Care sunt variantele de pe masa votului? Nu votăm și nu intrăm... Evident”, a declarat Sorin Grindeanu, confirmând că PSD ia în calcul inclusiv varianta de a nu vota noul Executiv.
O altă posibilitate discutată este instalarea unui guvern tehnocrat, însă liderul PSD nu consideră că aceasta ar reprezenta o soluție solidă pentru perioada actuală. „Ăsta e un guvern slab. De a doua zi va fi guvernul nimănui”, a afirmat Grindeanu, amintind de experiența guvernării din perioada 2015–2016 și susținând că România nu își permite noi experimente politice.
Grindeanu vrea un Guvern politic susținut de o majoritate clară
O a treia variantă ar fi formarea unui Guvern politic, susținut de o majoritate clară și transparentă, care să își asume măsurile necesare pentru funcționarea statului.
Grindeanu a precizat că, în opinia sa, prioritatea nu este numărul ministerelor care ar reveni PSD, ci programul de guvernare și capacitatea viitorului Executiv de a adopta rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027.
„Aș prefera să fie un guvern bazat pe o majoritate clară, transparentă”, a spus liderul social-democrat, adăugând că va prezenta colegilor variantele, împreună cu avantajele și dezavantajele fiecăreia, înainte de luarea unei decizii.
Grindeanu avertizează asupra riscurilor alegerilor anticipate
În privința alegerilor anticipate, Grindeanu susține că acestea nu reprezintă un scenariu de dorit pentru România, chiar dacă sunt posibile din punct de vedere constituțional. Potrivit acestuia, un asemenea deznodământ ar putea împinge țara până în februarie fără un Guvern cu puteri depline, fără rectificare bugetară și fără bugetul pentru anul viitor.
Liderul PSD a avertizat și asupra riscului ca statul să întâmpine dificultăți în obținerea finanțării necesare pentru funcționare.
„Pericolul este să nu te mai poți împrumuta. Chiar dacă te împrumuți la dobânzi mari, să nu existe sursă de împrumut ca să funcționezi”, a declarat acesta.
„România trebuie să aibă un Guvern”
Grindeanu a mai afirmat că PSD va fi pregătit inclusiv pentru scenariul anticipatelor, însă consideră că prioritatea trebuie să fie depășirea crizei și asigurarea stabilității economice.
„România trebuie să iasă din această zonă. România trebuie să aibă un guvern”, a subliniat liderul social-democrat, precizând că decizia partidului privind direcția politică va fi luată după analiza tuturor opțiunilor.