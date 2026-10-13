Grindeanu anunță ce variante are PSD pentru noul Guvern: de la nevotarea Executivului la un guvern politic. Ce spune despre alegerile anticipate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 oct. 2026, 21:48

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD ia în calcul mai multe scenarii pentru votul asupra viitorului Guvern, inclusiv refuzul de a susține Executivul, instalarea unui guvern tehnocrat sau formarea unei majorități politice transparente. Liderul social-democrat a precizat că decizia va fi luată în urma consultărilor din partid și a avertizat că România are nevoie urgentă de un Guvern funcțional, în contextul problemelor economice și al riscurilor generate de prelungirea crizei politice.

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