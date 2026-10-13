Luca Niculescu face anunțul momentului: joi prezintă lista miniștrilor și programul de guvernare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 oct. 2026, 18:36

Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că va depune joi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, după două zile de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Executiv. Acesta susține că dialogul cu formațiunile politice rămâne deschis, iar obiectivul principal este instalarea unui guvern stabil, capabil să lucreze în interesul cetățenilor.

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