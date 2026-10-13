Luca Niculescu face anunțul momentului: joi prezintă lista miniștrilor și programul de guvernare

Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că va depune joi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, după două zile de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Executiv. Acesta susține că dialogul cu formațiunile politice rămâne deschis, iar obiectivul principal este instalarea unui guvern stabil, capabil să lucreze în interesul cetățenilor.
Într-un mesaj publicat la finalul consultărilor, Luca Niculescu le-a mulțumit partidelor și grupurilor parlamentare pentru disponibilitatea de a participa la discuții și pentru propunerile transmise.
Premierul desemnat a precizat că toate variantele privind formarea noului guvern sunt analizate cu atenție, fără a indica deocamdată o formulă politică definitivă.
„Dialogul rămâne deschis, cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români”, a transmis Luca Niculescu.
Lista miniștrilor și programul de guvernare, depuse joi
Următorul pas în procesul de formare a noului Executiv este depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei miniștrilor, programată pentru joi, potrivit anunțului făcut de premierul desemnat.
Documentele vor reprezenta un moment important în procesul de constituire a Guvernului, în condițiile în care negocierile politice urmăresc identificarea unei formule care să poată beneficia de susținerea necesară în Parlament.
Luca Niculescu nu a prezentat în mesajul său detalii despre componența viitorului Cabinet sau despre rezultatul concret al discuțiilor purtate cu partidele.
Luca Niculescu cere responsabilitate pentru instalarea rapidă a Guvernului
Premierul desemnat a subliniat că formarea noului Executiv presupune responsabilitatea tuturor actorilor politici și a transmis că face toate demersurile care țin de el pentru ca Guvernul să fie instalat cât mai repede.
„România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetățeni. Fac tot ce ține de mine pentru asta”, a afirmat Luca Niculescu.
În perioada următoare, depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor va deschide etapa parlamentară a procedurii de învestire. Obținerea votului de încredere va depinde de susținerea pe care viitorul Cabinet o va putea întruni în Legislativ.