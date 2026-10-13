Luca Niculescu: ”Avem trei variante de guvern tehnocrat. Sunt toate optiunile pe masă. Nu mă gândesc la posibilitatea unui eșec”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 oct. 2026, 12:54

Luca Niculescu, premierul desemnat să formeze viitorul Executiv, a declarat marți că toate variantele sunt pe masă, fiind luate în calcul atât un guvern politic, cât și unul tehnocrat sau mixt. Acesta a precizat că are o listă de specialiști care ar putea face parte dintr-un guvern tehnocrat, însă numele acestora ar putea fi anunțate miercuri.

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