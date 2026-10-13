Luca Niculescu: ”Avem trei variante de guvern tehnocrat. Sunt toate optiunile pe masă. Nu mă gândesc la posibilitatea unui eșec”

Luca Niculescu, premierul desemnat să formeze viitorul Executiv, a declarat marți că toate variantele sunt pe masă, fiind luate în calcul atât un guvern politic, cât și unul tehnocrat sau mixt. Acesta a precizat că are o listă de specialiști care ar putea face parte dintr-un guvern tehnocrat, însă numele acestora ar putea fi anunțate miercuri.
Luca Niculescu: ”Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun”
”Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare: guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă privește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun”, a declarat Luca Niculescu în cadrul unei conferințe de presă de la Parlament.
Întrebat dacă Alexandru Nazare se va regăsi pe lista Guvernului și dacă poate oferi câteva nume de tehnocrați care ar putea face parte din Cabinetul său, Luca Niculescu a răspuns: ”V-am spus că pentru un guvern tehnocrat am o listă pe care o putem prezenta mâine, deoarece discuțiile sunt în curs”.
”Despre Alexandru Nazare m-am mai exprimat pozitiv, nu o să mă mai repet încă odată, pentru că am spus deja toate calitățile pe care cred că le are, dar evident sunt oameni competenți care ar putea face parte dintr-un guvern tehnocrat. Orice nume v-aș spune acum ar da naștere la noi și noi discuții”, a mai spus Luca Niculescu.
Luca Niculescu: ”Oamenii așteaptă soluții de la noi”
Totodată, Luca Niculescu a menționat că formarea rapidă a unui guvern este esențială pentru adoptarea rectificării bugetare și pentru asigurarea funcționării administrației publice, a școlilor și a instituțiilor statului.
”Am discutat în permanență cu liderii tuturor partidelor. Negocierile sunt mereu în curs, pentru că partidele își dau seama, la fel de bine ca dumneavoastră, la fel de bine ca mine, câtă nevoie este ca această țară să iasă din criză. Încă o dată vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid, pentru că avem nevoie de rectificare bugetară, fără rectificare bugetară o să avem probleme mari, foarte curând funcționarea administrației, școlile, combustibilul pentru instituții, o plata pe care o fac instituțiile statului către firmele private, plata unor facturi către primării, sunt probleme extrem de concrete pe care fiecare dintre noi le simte, fiecare dumneavoastră le va simți. E greu de explicat că nu reușim să formăm un guvern. După cum ziceam, oamenii așteaptă soluții de la noi”, a mai afirmat premierul desemnat.