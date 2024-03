Câștigarea procesului Roșia Montană de către România la Tribunalul de Arbitraj de la Washington a luat prin surprindere pe toată lumea. De la cel mai înalt nivel al statului român au fost făcute declarații în care erau anunțate despăgubiri cuprinse între 2 și 6,7 miliarde de dolari.

Imediat după verdictul final, pe scena politică a început un război al declarațiilor. Cătălin Drulă anunță că depune o plângere penală la DNA pe numele lui Marcel Ciolacu, după ce ar fi influențat cotațiile companiei canadiene pe Bursa de la Toronto.

Anunțul șefului USR l-a înfuriat pe șeful Guvernului, care a declarat că nu are nicio legătură cu tranzacționarea din Canada.

Au apărut informații în spațiul public despre acțiunile pe care Cătălin Drulă le-ar deține la compania care are licența de exploatare a aurului din munții apuseni până în iunie 2024. Potrivit declarației de avere, Cătălin Drulă este un investitor care deține mai multe conturi și este preocupat de fonduri de investiții. Unul dintre acestea este Swiss Capital, care deține acțiuni la Roșia Montană. Însă Drulă a contestat informația și spune că are acţiuni în valoare de 2.400 de lei, cumpărate în 2008, la un fond de investiţii care nu are legătură cu Gabriel Resources.

Fundația Soros, înființată de controversatul miliardar George Soros, a fost de la bun început în spatele tuturor mișcărilor de protest împotriva proiectului minier de la Roșia Montană. Liderii organizațiilor finanțate de filantropul maghiar au fost în centrul protestelor, care s-au întins pe mai bine de trei ani la nivel național. Unul dintre liderii protestatarilor de carieră era Nicușor Dan, care vorbea în 2012 despre o implicare mai mare în deciziile luate des statul român.

"În ultimi ani, în cea ce privește resursele nostre, le-am dat înapoi pentru că acțiunile noastre erau simbolice.

Eu văd decât trei tipuri de acțiune a da staul în judecată", a declarat Nicușor Dan, primarul Capitalei.

Una dintre fundațiile care au organizat protestele privind roșia Montană este Miliția Spirituală. ONG-ul a organizat maui multe tabere și concerte în zona exploatației aurului din Munții Apuseni.

Un alt jucător important în scandalul roșia montană a fost Ungaria. Blocarea exploatării resurselor de aur și argint de la Roșia Montană a avut loc sub pretextul unor îngrijorări de mediu provocate de accidentul de la Baia Mare din anul 2000.

