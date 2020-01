Exclusiv! Nicușor Dan nu mai candidează!

Nicușor Dan, candidat idependent la Primăria Capitalei, susținut de USR, a anunțat că nu mai candida pentru încă un mandat de deputat, considerând că este mai potrivit pentru administrația publică locală.

”Nu mai candidez pentru încă un mandat de parlamentar. Consider că am avut un mandat de parlamenatr rezonabil. Sunt mult mai potrivit pentru primărie, a declarat Nicușor Dan la Realitatea PLUS.

Întrebat ce relația are cu Vlad Voiculescu, Dan a declarat că se salută, fără a dori să vorbească despre o persoană care nu este de față.

Acesta a mai spus că a fost la discuții cu PNL, dar nu a dorit să dea detalii despre ce negocieri s-au purtat. Nicușor Dan a precizat că este adeptul sondajelor, astfel încât va accepta dacă Opoziția va avea un candidat comun care o poate învinge pe Firea și nu va candida independent.