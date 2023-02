Elena Udrea a acordat un interviu de excepție televiziunii Realitatea PLUS și a făcut o serie de dezvăluiri care vor face clasa politică din România să tremure. În plus, Udrea are și dovezi și a transmis documentele redacției Realitatea PLUS.

Iată prima parte a interviului cu Elena Udrea:

"Probabil am de vorbit vreo 4 zile, nu 45 de minute, despre lucrurile care s-au întâmplat și continuă să se întâmple și există riscul să revină. Perioada neagră a României, în care conducea Statul paralel, există riscul major să o retrăim.

Cum am ajuns aici: juridic vorbind, execut o pedeapsă în dosarul Gala Bute, un dosar marca Kovesi cap coadă, făcut de locotenenții ei, Ana Dana și Marius Dancea, pe care i-a luat împreună cu ea la Parchetul European.

Un dosar care a pornit după denunturile pe care le-am făcut la adresa lui Kovesi și Coldea în ianuarie 2015 și în care am fost condamnată de Ionuț Matei, Florentina Dragomir, Simona Popescu, toți s-au pensionat după ce au slujit Statul Paralel din anii 2013-2020, sunt pensionați pe zeci de mii de lei.

Decizia de condamnare am primit-o în 2018, iar ulterior Curtea Constituțională a spus că completul de judecători a fost pus cu mâna, nu doar în cazul meu, în toate dosarele celebre din acea perioadă, Ponta, Bica, Șova.

Curtea Constituțională a spus că aceste dosare au fost puse de judecători puși cu mâna, primeau plicuri de la conducerea SRI din acea perioadă care spuneau cine ce pedeapsă trebuie să primească. Ca urmare a deciziei CCR, s-au redeschis dosarele, mai puțin al meu. În toate celelalte dosare pe care le-au judecat similare au admis contestațiile.

Doar în cazul meu, în anul 2019, judecătorii au simțit nevoia să întrebe dacă să respecte sau nu decizia CCR-ului la Curtea Europeană de Justiție. Doar în România s-a întâmplat așa ceva. Eu am știut de atunci că e un plan, o schemă a lui Kovesi, gruparea Kovesi-Macovei de la Bruxelles. Am fost sigură că e un plan.

A fost un plan foarte bine pus la punct care nu a fost întocmit la București. Acum vedem că există o mișcare globală neo-marxistă, globalistă care a făcut un experiment în România. Binomul SRI-DNA a fost făcut pentru a prelua România, pentru a distruge elitele de orice fel, pentru a conduce România și a o transforma într-o colonie.

Cred acum că acești potentați ai lumii care se întâlnesc periodic și ne spun nouă ce pandemii trebuie să suportăm, ce să mâncăm, dacă mai mâncăm tradițional sau nu. (n.r. ei au avut acest plan pentru România)", a explicat Elena Udrea.

Udrea a vorbit și despre documentele pe care le deține și pe care le-a trimis redacției Realitatea PLUS:

"Avocații va vor mai trimite documente. Au un caracter secret dar nu dintre cele care nu pot fi deținute de persoane. Aceste documente mi-au fost respinse. În cazul meu, în gala Bute sunt 2 note care am cerut SRI să le desecretizeze din care reiese fără dubiu că această poveste a dosarului Gala Bute au fost încropite de Kovesi și Coldea. Aceste note secrete au ajuns la Coldea și Kovesi.

Documentele spun că gruparea de denunțători din Gala Bute făceau afaceri împreună, au fost prinși de SRI. În momentul în care am făcut denunț la adresa lui Kovesi și Coldea în 2015, au fost chemați, presați să declare că tot ceea ce au făcut ei s-a făcut pentru partid sau pentru mine, la cererea mea. Toată lumea a rămas în libertate.

Înalta Curte are aceste note din 2019. Incriminează, arată că ei au știut exact cum stau lucrurile în Gala Bute și că nu am nicio vină. Acest dosar e dosarul lui Kovesi semnat de ea, rechizitoriu e semnat și asumat de Kovesi. Este singurul ei dosar cu care se mai poate lăuda în România. O eventuală candidatură pe care o văd extrem de probabilă a lui Kovesi se poate lăuda cu această victorie.

Alina Bica luase firul afacerilor făcute de fratele doamnei Kovesi care era pus la Transgaz, e adevărat, dar sunt lucruri minore față de ce se întâmplă acum, în momentul acesta.

Coldea nu cred că a avut ceva personal cu mine, a fost planul acesta de a prelua puterea după 2014. Eu am candidat la președinție, acesta a fost momentul fatal pentru mine. Dacă nu candidam și îi lăsăm să-și facă ei jocurile, probabil că nu s-ar fi mers atât de departe în ceea ce mă privește.

Ei au avut un plan, Traian Băsescu trebuia să se retragă definitiv, să nu mai aibă un partid, PMP a fost sabotat din toate părțile de SRI-DNA, au fost luați Pinalti și Florin Popescu. Blaga a rămas la PDL.

Macovei a fost permanent un pion să saboteze tot ce am făcut în politică. Soros l-a sunat pe Traian Băsescu să îl roage să o susțină pe Monica Macovei la președinția României. Macovei a fost pusă să mă contracandideze la președinția partidului și a luat niște voturi. Dacă nu lua acele voturi, îl băteam pe Blaga din primul tur. Sigur, s-au furat voturile, au fugit cu sacii și a ieșit Vasile Blaga. Monica Macovei a fost pusă să își facă M10, partidul care să contracareze Mișcarea Populară care era branduit de Traian Băsescu. A fost pusă de către Coldea, Kovesi, statul paralel.

Uitați ce se întâmplă în America, dacă i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat lui Trump, va dați seama mie, în România.

Sebastian Ghiță povestește cu Monica Macovei a fost pusă permanent să mă secondeze pentru că șansele de a reuși un proiect prin care să fi făcut politică mai departe să fie cât mai mici și la final să eșuăm", a explicat Elena Udrea, în prima parte a interviului acordat jurnalistei Anca Alexandrescu de la Realitatea PLUS.

Elena Udrea a continuat dezvăluirile și în partea a 2-a interviului acordat jurnalistei Anca Alexandrescu. Udrea a vorbit deschis despre Grupul de la Cluj, cum controlează aceștia Justiția, printre altele Elena Udrea a explicat și ce înseamnă semnul celebru la nas pe care l-a făcut atunci când a fost arestată:

"Soțul meu, partenerul meu, tatăl fetiței mele este principalul acționar al acestui proiect. (n.r. imobiliar de la Cluj) La vremea aceea, nu voiam să se asocieze cu numele meu.

Arestarea mea a avut că obiectiv dorința lui Kovesi de a păstra acel dosar, de a rămâne intact, are și ea o condamnare. 2 - Grupul de la Cluj avea nevoie că eu să fiu arestată pentru că ei vor să preia această afacere. Grupul de la Cluj conduce Justiția, poate e mult spus. Florian Coldea, Ioan Rus, Nelu Varga, Vasile Dîncu și sigur, acum domnul ministru Grindeanu. Grupul de la Cluj rămâne statornic, cu George Maior.

Grupul de la Cluj influențează Justiția prin Kovesi la nivel național și la nivel local prin oamenii pe care i-au pus. Există astăzi în Justiție două zone, două tabere, unii patrioți care lupta pentru suveranitatea României, oameni care încearcă să blocheze acest asalt care vine dinspre Burxelles. Se încearcă afectarea suveranității naționale prin desființarea Constituției. Există acești judecători care încearcă să apere și să țină Justiția conform Constițuiei și există gruparea Hastag pe care o vedeți că se implică și are opinii împotriva clasei politice din România și care susține același plan cu Kovesi. Gruparea îl are că vârf de lance pe Kovesi și Macovei. Și pe Prună.

Grupul de la Cluj nu mai are puterea de a dicta decizii cum făcea odată. Dar ce poate face, ce a făcut în cazul meu: decizia CCR a fost încălcată la presiunea lui Kovesi, am probe în sensul acesta, sunt documente, sunt înregistrări audio și mesaje. Există probe cum că Kovesi e cea care a determinat prin manipulare, prin presiuni, să se încalce decizia CCR și să dea o decizie de respingere care m-a adus în situația această. Șansele erau infime.

Eu m-am întors de bună voie în România. Alina nu s-a mai întors și bine a făcut. Eu m-am întors după ce CCR a făcut acest act de dreptate să spună că judecătorii au fost puși cu mâna că să execute ordinele binomului DNA-SRI. M-am întors pentru că am crezut că epoca binomului s-a terminat.

Monica Macovei a inventat MCV-ul ca mijloc de control asupra Justiției.

O să vă trimit dovezile, o altă parte din dovezi, am aflat de la cei care au fost implicați, presați să facă lucrul acesta. Sunt oameni care recunosc lucrurile acestea. Sunt din zona justiție și politică. Eu am făcut o sesizare la CSM. Eu nu găsesc o vină a acestor oameni atunci când vine șefa parchetului european și sugerează că dacă nu faceți așa, România nu o să între în Schengen. Cum a făcut cu legile justiției. Să îți vinzi suveranitatea este mai rău decât să vinzi Petromul.

Am crezut cu sinceritate că este posibil ca din 2014 să fiu președintele României", a declarat Elena Udrea.

Udrea a explicat și ce înseamnă semnul cu mâna dusă la nas.

"Eu am spus doar jumătate de adevăr. În mod real, gestul l-am aflat de la fostul meu prieten de la momentul acela și care reprezenta gestul pe care îl făcea Celine Dion cu soțul ei, însemna că eu sunt în siguranță în prezența lui.

A fost și un semnal prin care le-am spus celor care au vrut să mă trimită la pușcărie, un gest de atenționare. Este un fel de "știu totul despre voi". Ce am și făcut mai departe, i-am denunțat, am vorbit despre ei", a explicat Elena Udrea.

Jurnalista Anca Alexandrescu a întrebat-o pe Udrea și despre scandalul celebrului bilețel roz.

"Se dorea intervenția președintelui la Parchet pentru Dinu Patriciu, se încerca privatizarea Petromidia", a relatat Udrea.

"Din păcate, președintele nu a ascultat ce am vrut să-i spun în ultimul an când am văzut ce se întâmplă. Eu eram conectată și afară, sursă alternativă. Președintele era în birou și auzea doar ce îi spuneau Maior, Coldea, nu știu de ce a avut mai multă încredere în ei.

Cazurile mari cu care se laudă doamna Kovesi, EADS s-a mai întâmplat ceva? A făcut ceva doamna Kovesi. Mulți care sunt acum curați și vorbesc despre anticorupție pe la televizor, mulți din presă, mulți oameni de afaceri au luat banii din EADS. Microsoft, în afară de Dorin Cocoș arestat cu 2 săptămâni înainte de prezidențiale...s-a prescris pentru toată lumea, s-a mai întâmplat ceva pentru cineva?

Mulți generali au fost implicați în EADS, în Microsoft, 9 miniștri, 69 de politicieni și oameni de afaceri, dar cine în afară de Cocoș și de Sandu și de Pinalti? Nu i-a interesat, au avut o miză.

Sunt documente, le-a avut DNA-ul. O să vedeți ce găsiți în documente. Cred că s-au și prescris faptele. Multe fapte despre care pot să vorbesc relaxat acum s-au prescris.

Oare oamenii ăștia dorm liniștiți noaptea? Au luat bani de la toată lumea. Pe vremuri, finanțarea partidului se făcea din bani privați. Astăzi, statul dă 200 de milioane de ron pe an să finanțeze partidele și politicienii îi iau acasă așa cum face domnul Ghinea la USR, îi duce acasă pe consultanță.

Finanțarea se făcea din bani privați, banii aceia se cheltuiau. Dosarul cu Buzoianu care a trimis 2 milioane și jumătate la sediul partidului, denuntatoarea spune că a primit mai mult. Ea spune că i-a primit și i-a cheltuit pe tricouri, umbrele, presă, am făcut campanii, am făcut pe spectacole, am cheltuit banii la partid. Și eu trebuie să plătesc pentru asta? Eu trebuie să merg la pușcărie pentru asta?

Sunt jurnaliști cu care am avut dispută publică. Toată lumea era acolo. Banii pe care i-am dat acestui jurnalist i-am dat pentru că mi-a adus documente secrete din contabilitatea trustului Antena. Eu am luat documentele și le-am dat doamnei Kovesi, în anul 2014.

Devenisem un punct vulnerabil la vremea aceea, 2015, mă atacau, gruparea Patriciu, pentru că găsiseră un punct vulnerabil al președintelui.

Despre Petrom:

Aveți documente, au fost presiuni să se facă această privatizare, au fost presiuni asupra României să ne vindem resursele că să fim acceptați în UE", a declarat Elena Udrea.

Udrea a vorbit și despre condițiile din penitenciar.

"Condițiile le pot suportă, dar nu este nicio viziune la nivelul conducerii ANP-ului. Nu înțeleg de ce statul cheltuie atâția bani aproape 7000 de ron pe lună cu un deținut în loc să se apeleze la sancțiunea cu pușcăria doar în cazurile extreme. Suntem un stat cu gândire totalitară: în loc să trimitem oamenii la muncă.

Din păcate, e un penitenciar de femei. De ce trebuie să stea mamele la pușcărie? Dacă nu sunt violente. Aici este și criminala de la metrou. Aici sunt persoane care au pedepse de 11 ani pentru infracțiuni economice. Cele cu furturi, crime au 3-5 ani.

Pentru ce trebuie o mamă să stea la pușcărie? De ce nu execută că în Europa, cu brățară, să poți să te ocupi. De la o săptămâna la altă copilul meu e altul. Acest sistem care încearcă să controleze România din afară a distrus tot ce înseamnă mediu de afaceri.

Actualul șef al ANP a dat un ordin prin care nu da posibilitatea mamelor să meargă acasă acele 25-30 de zile prevăzute prin lege", a declarat Elena Udrea.

Elena Udrea a vorbit și despre regretele pe care le are, dar și despre pericolul care pândește România. Istoria se poate repeta.

"Sunt multe lucruri pe care le-aș face diferit. Eu plătesc acum gala Bute. Pe banii mei România se promova la Gala Bute. E o lista întreagă de greșeli pe care nu le-aș mai face. Am fost un politician la o anumită perioadă, fără prea multă putere. Acum, dacă nu suntem atenți, este foarte posibil că istoria să se repete. Kovesi cu sprijinul grupului de la Cluj care controlează primăria prin sprijinul secretarului general, poliția prin nepotul pe care domnul Rus l-a pus șef la IPJ, controlează cadastrul prin șefa de la cadastru. Vor putea să o sprijine pe Kovesi dacă va veni să candideze.

Și cred că sunt și în spatele lui Simion pentru că domnul Coldea nu s-o fi întâlnit cu domnul Simion, dar Simion se întâlnește cu domnul Varga de la Cluj", a încheiat Elena Udrea.