Șoșoacă spune că ce i s-a întâmplat acesteia este inadmisibil și inuman.

"M-a luat în brațe, și-a pus capul pe pieptul meu și a început să plângă. Și a stat la mine în brațe o jumătate de oră și a plâns. A plâns o jumătate de oră. Am simțit ca și când ar fi fost copilul meu. Dacă copilul meu pățea așa ceva, îi omoram. Este inacceptabil! Am ținut copilul ăsta în brațele mele o jumătate de oră," a afirmat senatoarea, potrivit Realitatea Plus.

"Este cumplit să auzi un copil de 17 ani plângând și spunând nu vreau să aud, nu vreau să aud. (...) Luați-vă copiii în brațe, țineți-i în brațe să nu li se întâmple așa ceva. E inuman ce a putut să trăiască fata asta".

Senatoarea Diana Șoșoacă a decis să sesizeze Comisia de Cercetare a Abuzurilor din Parlament pentru a investiga cu rigurozitate acest caz și a lua măsurile potrivite.

Șoșoacă a sesizat Comisia de Cercetare a Abuzurilor din Parlament în cazul violului de la şcoala de vară AUR