„Vedem corupție majoră în guvern și un elev a făcut 100 de scutiri, care acum 20 de ani n cred ca erau 20-30 de scutiri cu parafa medicului. 10 luni cu suspendare? Dar elevii nu ies în stradă? Ăștia sunt vinovații? E revoltător. Eu aș ieși pentru ei. Mulți și-au falsificat diplome de facultate... Nu-i corect.

În mod conștient și cu rea-credință., România este condusă cu dublă măsură. E condusă în mod voit către acest dezastru. Dacă avem o firmă care produce, care exportă, noi produceam avioane, tractoare. Spunea președintele Carter când a venit în 1978. Dar marea țară unde mai e? Produceam orice.

Principalii investitori in domeniile cheie sunt din Rusia. De exemplu, s-a făcut tot scandalul cu Roșia Montana, cu cianura. Există o companie, o tehnologie astăzi care scoate aur fără cianură. Știți că mai sunt trei puncte mai mici în nordul României unde se exploatează aurul cu cianură de companii rusești. Sper că le-au oprit. Deși nu am auzit. Aluminiul. Aveam combinate complete.

SIDEX, sper să meargă, nu merge într-o direcție cum trebuie. Din presa britanică aflăm că cel care conduce are probleme cu legea, ceva pe Bursă.

Gândiți-vă ce înseamnă să te implici, ca stat, astazi. în SIDEX, când urmează reconstrucția Ucrainei. Cel mai mare combinat din Ucraina a fost distrus. Noi încă mportam energie din Ucraina. Până când au fost obligați să sisteze.

Ideea este că e cu rea-credință condusă România.

Sunt 6-7.000 de oameni, conform istoricului Marius Oprea, care spunea 10 mii de oameni, cu nume și prenume. Spunea că acești oameni sunt puși în poziții-cheie să blocheze orice fel de dezvoltare. Noi nu putem străbate munții decât ca pe vremuri, prin pasuri. Noi nu putem străbate munții dintr-o parte într-alta. Cum e posibil așa ceva, după atâtea miliarde. Cu trenul?”, a afirmat Bobby Păunescu.

Bobby Păunescu a vorbit și despre declarațiile ministrului Apărării - Vasile Dîncu și scandalul momentului legat de negocierile cu Rusia în războiul din Ucraina.

„Am văzut și declarațiile președintelui Iohannis. Negocierea cu Rusia. Nu se poate negocia.

Este un sociolog, am lucrat cu dânsul în campania din 2009, în faimoasa seară Băsescu-Geoană la televiziunea respectivă, pe care am fondat-o, am făcut sondajul cu dânsul, la ora 21.00 pentru ora 19.00 era 50-50%, (...), cu dl Iohannis să facă guvernul, iar la ora 11 (23.00, n.r.) pentru ora 9 (21.00, n.r.) era, final, la închidere, am dat 50,2% la 49,8% în favoarea domnului Băsescu.

Cu dl Dîncu lucrând chestiile astea. Erau oameni din PNL care-l sunau pe fratele meu, să-i spună ce faceți aici, voi dați invers? Era sub presiune. I-am spus: eu nu o să schimb sondajul că vrea unul sau altul, voi rămâne cu sondajul primit de la companie.

Dl Vasile Dîncu e un comunicator.

Nu cred că nu are un plan. Când a văzut, când a ajuns acolo cum a fost distrusă toată industria de apărare a României... Mai mult, legea offsetului e suspendată, întâi primul ministru Boc, apoi primul ministru Cioloș”, a mai declarat Bobby Păunescu.

Intervenția integrală a lui Bobby Păunescu la Realitatea FM poate fi ascultată mai jos:

