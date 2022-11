Fără nicio postare în mediul online, fără nici măcar o informație oficială, urmăritorii cântărețului au crezut că acesta a ales să părăsească definitiv industria muzicală.

"Am avut o problemă cu sinuzita asta că mi se umflase capul și nu trecea la primele două-trei tratamente de antibiotic. Am făcut și am făcut și un CT. După aia mi-a zis doamna de acolo că ar trebui să fac și un CT cu contrast a doua zi... Eu dădeam vina pe muzică din ce cauză? Pentru că am considerat că sinuzita asta a revenit din cauza faptului că eu, dând totul pentru muzică, nu m-am îngrijit corespunzător în perioada aia. Și am slăbit și atunci s-a activat și chestia asta", a afirmat artistul, în cadrul Podcast-ului Acasă la Măruță.

Acesta a explicat că după ce a aflat diagnosticul, a hotărât să ia o pauză și să se trateze.

Artistul a petrecut luni întregi de tratament prin spitale, însă acum spune că se simte mai bine.

Cântărețul și-a anunțat însă fanii că vor mai trebui să aștepte până când acesta va lansa o nouă piesă.