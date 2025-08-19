Imagini inedite cu Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti

Imaginile surprinse îi arată pe actor și pe model într-o ipostază rară, plină de tandrețe, în timp ce se relaxau pe puntea ambarcațiunii și socializau cu prietenii aflați la bord. Plimbările cu iahtul par să fie una dintre activitățile preferate ale cuplului, care este împreună din august 2023.

În această vară, DiCaprio și Ceretti au mai fost văzuți în Italia, unde au participat la evenimentele prilejuite de nunta miliardarului Jeff Bezos și a jurnalistei Lauren Sánchez. Atunci, paparazzi i-au surprins părăsind celebrul Hotel Gritti Palace din Veneția, îmbrăcați elegant pentru petrecerea de bun venit organizată în onoarea mirilor.

Vittoria Ceretti a vorbit recent, într-un interviu pentru Vogue France, despre provocările unei relații cu un star de talia lui DiCaprio. Modelul a recunoscut că relația lor a început la Milano, dar a subliniat că nu vrea să ofere detalii intime. Ea a vorbit însă despre eticheta de „iubita lui Leonardo DiCaprio”, care uneori umbrește propria sa carieră. „Poți fi ușor redus la rolul de partener al cuiva celebru, iar asta poate fi frustrant”, a spus Ceretti. Totuși, ea a adăugat că iubirea adevărată oferă siguranță și încredere.

Relațiile lui Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, considerat de mulți unul dintre cei mai carismatici actori de la Hollywood, a fost adesea subiect de discuție pentru relațiile sale cu femei mai tinere, precum Gigi Hadid sau Camila Morrone. Într-un interviu acordat revistei Esquire, starul din The Wolf of Wall Street a spus că se simte mai tânăr decât vârsta biologică și că abia recent a început să privească viața cu mai multă maturitate.

Vacanța din Formentera confirmă faptul că relația cu Vittoria Ceretti este una stabilă, iar cei doi preferă să se bucure de momentele lor departe de ochii curioșilor — chiar dacă paparazzi reușesc, din când în când, să surprindă imagini rare cu celebrul cuplu.