Fanii vor avea ocazia să asculte atât hiturile care l-au consacrat pe Timberlake, cât și melodii de pe cel mai recent album al său, Everything I Thought It Was.

Prețuri speciale pentru bilete

Electric Castle promite o ediție spectaculoasă în 2025, aducând în fața publicului artiști de renume internațional, inclusiv pe Justin Timberlake. În prezent, abonamentele pentru festival pot fi achiziționate la un preț promoțional de 139 de euro, însă această ofertă este disponibilă doar pentru o perioadă limitată. Organizatorii au anunțat că prețul abonamentelor va crește în curând, așa că fanii sunt încurajați să își asigure locurile cât mai repede.

Justin Timberlake, unul dintre cei mai influenți artiști pop ai ultimelor decenii, va susține un concert plin de energie și carismă, așa cum și-a obișnuit publicul de-a lungul anilor. Setlistul său va include atât piese emblematice care l-au adus în topurile internaționale, cât și melodii noi de pe ultimul său album. Spectacolul este programat în cadrul Electric Castle, între 16 și 20 iulie, și promite să fie unul dintre cele mai mari momente ale festivalului.

Cariera impresionantă a lui Justin Timberlake

Cunoscut nu doar pentru succesul său în muzică, dar și pentru rolurile sale din cinematografie, Justin Timberlake este unul dintre cei mai premiați artiști din industria de divertisment. De-a lungul carierei sale, a câștigat 10 premii Grammy și 4 premii Emmy, iar hit-ul său din 2017, Can\"t Stop the Feeling!, a fost nominalizat la Oscar pentru Cea Mai Bună Piesă Originală, consolidându-i poziția de artist iconic. De asemenea, Timberlake și-a împrumutat vocea unor personaje animate în filmele Trolls, cel mai recent fiind Trolls Band Together, lansat în 2023.

Albumul său Everything I Thought It Was, lansat recent, a primit aprecieri entuziaste, iar piesa Selfish, una dintre cele mai populare de pe album, va face parte cu siguranță din repertoriul concertului de la Electric Castle.

Fanii lui Timberlake din România au așteptat mult timp această ocazie, iar prezența artistului la Electric Castle promite să fie un moment de neuitat pentru toți cei care vor participa la festival.