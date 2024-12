Cum a slăbit Roxana Vancea

Roxana Vancea a dezvăluit recent cum a reușit să obțină această schimbare remarcabilă. Deși nu a avut prea mult timp pentru sport, vedeta a menționat că nu a pus decât 5 kilograme și jumătate în timpul sarcinii și a reușit să piardă 44 de kilograme după naștere. „După naștere, am ieșit din spital mai slabă decât eram înainte să rămân însărcinată. În anul următor am reușit să slăbesc și mai mult, iar acum cântăresc 46 de kilograme, nu mai pot să scad mai mult. Mănânc de toate, dar nu am timp prea mult pentru sport”, a explicat Roxana.

Roxana Vancea arată fabulos la 34 de ani / Sursa foto - Facebook

Roxana și soțul ei, Dragoș Paiu, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împreună un băiețel, Zian, care a împlinit 3 ani în luna noiembrie. Cei doi s-au căsătorit religios în martie, după 5 ani de căsătorie civilă. Dragoș mai are un băiat dintr-o relație anterioară, pe Milan, care se înțelege foarte bine cu Zian, iar Roxana este foarte apropiată de el, crescându-l aproape ca pe propriul copil.

În ceea ce privește dorința de a mai avea un copil, Roxana a mărturisit că nu își dorește o fetiță, având o preferință clară pentru băieți. „Nu mă văd mamă de fetiță. Mereu am vrut un băiat și sunt mulțumită că am avut norocul să am unul. Cred că fiecare mamă trebuie să simtă dacă este pregătită să aibă o fetiță sau nu. Eu am fost tot timpul băiețoasă și mi se pare că un băiat e mult mai ușor de crescut.”

Relația cu fosta iubită a soțului ei

Roxana Vancea a vorbit și despre relația pe care o are cu fosta iubită a soțului ei, menționând că împărtășesc responsabilitatea creșterii fiului său Milan. „Avem o relație normală, decentă, strict pentru copil. Ne consultăm des despre programul lui, școala sau sănătatea sa. Nu există conflicte între noi. Milan și Zian se iubesc și sunt foarte apropiați”, a adăugat Roxana.

Cu o siluetă impecabilă și o viață de familie armonioasă, Roxana Vancea este un exemplu de ambiție și echilibru, reușind să îmbine viața profesională cu cea personală într-un mod admirabil.