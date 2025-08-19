Ritual de dimineață și mișcare ușoară

Vedeta spune că nu apelează la tratamente costisitoare sau proceduri complicate pentru a se menține în formă. Secretul ei este, mai degrabă, un stil de viață echilibrat.

„Nu fac nimic special. Am grijă să mă odihnesc, să mă hidratez, merg la masaj din când în când și fac puțină gimnastică – mai mult pilates, mai puțin cardio. În fiecare dimineață, aproape 30-40 de minute, ies la plimbare în ritm alert și asta îmi face foarte bine”, a mărturisit Oana Sârbu pentru tabloide.

Cum se menține Oana Sârbu în formă? / Sursa foto - Arhivă

Echilibru emoțional și gânduri pozitive

Artista consideră că starea de spirit are un impact direct asupra frumuseții. „Încerc să nu mă supăr tare, pentru că se vede pe chip și în acțiunile tale. E important să nu lași gândurile frumoase să te părăsească. De tristețe suntem deja sătui”, a adăugat aceasta.

În ceea ce privește îngrijirea personală, Oana Sârbu preferă să folosească produse naturale și să evite excesele. În plus, mărturisește că a descoperit și puterea cristalelor, pe care le poartă cu ea pentru a se proteja de energiile negative. „Am niște pietre pe care le purific din când în când. Simt oamenii toxici și încerc să mă feresc de ei”, spune artista.

La 57 de ani, Oana Sârbu este dovada vie că un stil de viață echilibrat, liniștea interioară și câteva obiceiuri simple pot face minuni pentru felul în care arătăm și ne simțim.