Ce a mărturisit Carmen Șerban despre starea sa de sănătate

Într-un interviu recent, Carmen Șerban a dezvăluit că, după o serie de investigații, a aflat că suferă de un menisc rupt. „RMN-ul spune că am un menisc rupt. E o fisură mare, dar e aproape rupt. Nu am mai avut probleme de genul ăsta. Când mi-a zis doctorul să mă pun în cârje, am început să plâng pentru că mi s-a părut aiurea. Mi s-a părut greu. M-am gândit la tatăl meu, care și el a fost așa, a avut o problemă”, a mărturisit artista.

Carmen Șerban a explicat că, de-a lungul timpului, a pus mereu nevoile altora înaintea propriilor sale sănătăți, ceea ce a contribuit la agravarea stării sale. „Acord timp foarte mult altor oameni decât mie. Am familia mare, prieteni. Tot timpul există o zi de naștere, ceva, dar la mine drumurile sunt foarte lungi, sunt de sute de kilometri, mii de kilometri de multe ori. Anul ăsta a fost pentru prima oară când mi-am luat o vacanță cu toată familia și am plecat din țară. A fost foarte frumos. Dacă nu aveam și durerea, era și mai bine. Eu sunt optimistă. Consider că boala asta e ceva bun în viața mea. A venit ca să mă trezească un pic și îmi spune boala asta că până aici a fost cazul, iar acum e momentul să fac lucruri și pentru mine”, a încheiat Carmen Șerban.

Cu toate acestea, Carmen Șerban rămâne pozitivă și încrezătoare că perioada dificilă pe care o traversează îi va aduce și lecții valoroase pentru viitor.